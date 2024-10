Chefe fiscal do FMI vê dívida sustentável nos EUA, mas defende consolidação

WASHINGTON (Reuters) - A trajetória da dívida dos Estados Unidos ainda é sustentável, apesar do crescimento estável, porque os formuladores de política monetária têm muitas opções para colocá-la sob controle e contam com uma combinação invejável de crescimento forte e condições financeiras mais brandas, disse o chefe da área fiscal do Fundo Monetário Internacional nesta quarta-feira.

Vitor Gaspar, diretor de assuntos fiscais do FMI, disse em uma coletiva de imprensa que agora é o momento para os EUA iniciarem a consolidação fiscal.

"O país está crescendo cerca de 2 pontos percentuais do PIB a cada ano. Portanto, desse ponto de vista, essa trajetória de endividamento não pode continuar para sempre", disse Gaspar.

"Acreditamos que a situação nos Estados Unidos é sustentável, porque os formuladores de política monetária nos Estados Unidos têm acesso a muitas combinações de instrumentos de política monetária que lhes permitem colocar a trajetória da dívida pública sob controle", acrescentou.

(Por David Lawder)