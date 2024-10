Candidato diz à Justiça Eleitoral de GO ser formado em direito, mas universidade nega

O candidato à prefeitura de Goiânia Fred Rodrigues (PL) informou à Justiça Eleitoral ser formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Goiás, mas a universidade negou nesta terça-feira, 22, ter expedido o diploma dele. Agora, o postulante ao cargo de prefeito na capital goiana pede a alteração do grau de escolaridade para superior incompleto no registro de candidatura.

O grau de escolaridade de Fred Rodrigues foi questionado na Justiça Eleitoral pelo União Brasil, partido de Sandro Mabel, adversário do candidato do PL no pleito. Em evento da campanha de Mabel, o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) afirmou que o candidato do PL "mentiu sobre ser bacharel em Direito". Caiado afirmou ainda que o adversário poderia ser enquadrado no crime de falsidade ideológica.

Em resposta à Justiça Eleitoral, a PUC de Goiás informou que o candidato ingressou na universidade no segundo semestre de 2004 por transferência, não cumpriu 200 horas complementares, não colou grau e seu registro está desativado desde 2013. A instituição esclareceu ainda que "nunca expediu diploma de curso superior em Direito em favor de Frederico Gustavo Rodrigues da Cunha" e que não tem "informações sobre eventual registro de diploma junto ao Ministério da Educação expedido por outra instituição".

Após a manifestação da universidade, a defesa do candidato informou, também à Justiça Eleitoral, que Fred Rodrigues havia dito para a sua assessoria, na época do registro de candidatura, que "havia concluído todas as disciplinas do curso de Direito, restando somente a colação de grau e as horas complementares". Atestando que não "não é verdade" ter superior completo como grau de escolaridade, solicitou a mudança para superior incompleto. Até o início da tarde desta quarta-feira, 23, ainda permanecia a informação sem alteração no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em vídeo publicado no Instagram, nesta quarta, intitulado "Cadê o diploma do Fred", o candidato do PL justifica que concluiu todas as disciplinas, mas não colou grau porque, à época, já atuava em outra área "do digital, da comunicação e da análise política".

Mesmo afirmando no novo documento entregue à Justiça Eleitoral que seu grau de escolaridade é superior incompleto, Fred Rodrigues já afirmou ser bacharel em Direito. No debate promovido pela TV Record em 19 de outubro, o candidato disse ser formado e publicou em seus stories (publicação que dura apenas 24h) no Instagram sua grade curricular. No plano de governo do candidato, também consta a informação.