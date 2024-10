Brasil lança plataforma para alcançar metas de clima e desenvolvimento

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Brasil apresentou nesta quarta-feira (23), em Washington D.C. (EUA), o lançamento de uma plataforma de investimentos em transformação climática e ecológica. A iniciativa mira as metas de desenvolvimento e clima do país.

O que aconteceu

Governo federal quer otimizar os investimentos de transição. A ideia do anúncio é colocar o Brasil como exemplo para países que buscam integrar suas transformações ecológicas e metas climáticas em investimentos concretos.

Haddad diz que lançamento surge após um ano e meio de iniciativas. O ministro da Fazenda avalia que o projeto abre um novo horizonte para a agenda climática do Brasil. "É a conclusão de um processo de estruturação de nossos marcos regulatórios e financeiros para investimentos verdes. Da mesma forma, é o início de outro processo, de uma nova onda de investimentos", comemora.

Lançamento contou com a participação de quatro pastas federais. Além do Ministério da Fazenda, participaram da cerimônia representantes do Meio Ambiente e Mudança Climática, das Minas e Energia e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Parceiros também estão envolvidos no desempenho da plataforma. A Bloomberg Philanthropies, a Aliança Financeira de Glasgow para o Net Zero (GFANZ), o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), e o GCF (Fundo Verde para o Clima) também colaboram com a iniciativa.

À medida que nos aproximamos da COP30, o Brasil tem a oportunidade de mostrar como o combate às mudanças climáticas e o fomento ao crescimento econômico podem andar de mãos dadas.

Michael R. Bloomberg, fundador da Bloomberg Philanthropies

Capital internacional é essencial para o Brasil alcançar metas. No ano passado, o governo atualizou suas ambições climáticas, com o objetivo de reduzir suas emissões em 53% até 2030. Os objetivos incluem combater o desmatamento, práticas agrícolas sustentáveis, descarbonização industrial, soluções baseadas na natureza, fontes diversificadas de energia renovável, transporte sustentável e bioeconomia.

O governo lamenta que os planos receberam apenas uma fração do financiamento necessário. "A plataforma facilitará a divulgação das oportunidades de negócios no país, nos setores da chamada economia verde, atraindo ainda mais investimentos produtivos para o Brasil, que se traduzem na geração de emprego e renda", avalia Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Será essencial para a implementação do Plano Clima, atraindo investimentos de outros países para acelerar e dar escala à descarbonização da economia brasileira.

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática

Energia limpa é outro foco da plataforma lançada. Para Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, o lançamento será divisor de águas na atração de investimentos para energia limpa no Brasil. "Estamos confiantes de que temos os parceiros certos para dar escala e visibilidade a esses investimentos, acelerando o desenvolvimento socioeconômico do Brasil", ressalta.

Plataforma também buscará parcerias com bancos de desenvolvimento e fundos ambientais. "É uma importante plataforma de financiamento liderada pelo país para mobilizar recursos voltados para atender às prioridades ecológicas e econômicas do Brasil", reconhece Ilan Goldfajn, presidente do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).