Botafogo atropela Peñarol (5-0) e coloca um pé na final da Libertadores

Depois de um dia caótico, que terminou com mais de 250 torcedores do Peñarol detidos, o Botafogo deu um pouco de paz ao Rio de Janeiro ao golear os uruguaios por 5 a 0 nesta quarta-feira (23) e ficar a um passo de sua primeira final de Libertadores.

O atual líder do Campeonato Brasileiro nocauteou os 'aurinegros' com dois gols do atacante venezuelano Jefferson Savarino (aos 51 e 59 minutos) e um do zagueiro argentino Alexander Barboza (55').

O ponta Luiz Henrique (74'), em noite brilhante, e o centroavante Igor Jesus (79') fecharam a goleada no Estádio Nilton Santos. O jogo de volta da semifinal será disputada na próxima quarta-feira, em Montevidéu.

raa/gfe/aam

© Agence France-Presse