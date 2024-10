Bolsas de NY fecham em queda com resultados trimestrais e tombo do McDonald's

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta quarta-feira, 23, em meio a um cenário global incerto e temporada de balanços. Wall Street também segue pressionada pela escalada dos juros dos Treasuries.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,96%, aos 42.514,95 pontos. O S&P 500 recuou 0,92%, encerrando em 5.797,42 pontos, e o Nasdaq caiu 1,60%, aos 18.276,65 pontos.

A liquidação das ações de fabricantes de chips se aprofundou em Nova York e penalizou principalmente o Nasdaq. A Nvidia (-2,81%) continuou a amargar perdas.

Entre os componentes do Dow Jones, a ação da McDonald's derreteu 5,12%, depois que órgãos reguladores abriram uma investigação sobre um surto de E. Coli em sanduíches da rede nos EUA.

Os papéis da Boeing (-1,76%) cederam após anúncio de prejuízo de US$ 6 bilhões no terceiro trimestre. Já a Coca-Cola (-2,07%), aparentemente, gerou desconforto com projeções financeiras, após lucro e vendas acima das expectativas. A AT&T teve lucro por ação de US$ 0,60 entre julho e setembro, acima da previsão de analistas, com as ações avançando 4,60%.

Os papéis da Apple caíram 2,16% depois que um importante analista informou que a gigante dos eletrônicos cortou os pedidos do iPhone 16.

O analista da TF International Securities, Ming-Chi Kuo, disse que a Apple cessou os pedidos do smartphone em cerca de 10 milhões de unidades para o quarto trimestre e o primeiro semestre de 2025. Os cortes foram feitos principalmente para os aparelhos de modelo padrão, não para os modelos Pro, declarou.

Seguindo as perdas do petróleo no dia, as ações da ExxonMobil e Chevron tiveram queda de 0,36% e 0,29%, respectivamente.