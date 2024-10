Bancada do PP se reúne nesta quarta para anunciar apoio a Alcolumbre, diz Ciro Nogueira

O presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), anunciou nesta quarta-feira, 23, que seu partido apoiará o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) na eleição para a presidência do Senado em fevereiro do ano que vem. O anúncio foi feito pela rede social X (ex-Twitter). Ciro disse que a bancada do PP se reunirá ainda nesta quarta, às 11h, para formalizar esse apoio a Alcolumbre.

"Acreditamos que Davi Alcolumbre apresenta a experiência e o preparo necessários para fazer uma grande gestão e conduzir o Senado com independência e altivez, de forma que a Casa se fortaleça como palco das grandes decisões do país, priorizando, acima de tudo, o interesse dos brasileiros", afirmou o senador.

O PP é o terceiro partido a anunciar apoio à candidatura de Alcolumbre - e o primeiro de centro ou direita a fazer esse aceno. Antes, o PDT e o PSB já haviam dito que estariam ao lado do senador do Amapá na disputa pela sucessão de Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Alcolumbre é o franco favorito na eleição da Mesa Diretora do Senado no ano que vem.