Pai denunciou filho por maus-tratos antes de ser morto a tiros no RS

O homem que foi morto pelo próprio filho em um ataque a tiros em Novo Hamburgo (RS) o denunciou por violência no mesmo dia. A polícia faz um cerco para tentar prender o atirador.

O que aconteceu

Eugênio Crippa, 74, contou à polícia que ele a mulher estavam sofrendo maus-tratos do próprio filho. A ligação ocorreu na noite de terça (22). "No local, a equipe fez contato com o pai do agressor, que relatou que ele e a mãe do agressor estavam sofrendo violência, que o filho não os deixava sair de casa", explicou o tenente-coronel Alexandro dos Santos Famoso, da Brigada Militar.

Atendimento foi interrompido por tiros. Edson Fernando Crippa, 45, voltou à casa dos pais e começou a atirar em todas as pessoas "de forma inesperada e totalmente agressiva", segundo o tenente Famoso.

"A todo momento tentamos negociar e conversar com ele, contato telefônico, nenhum número foi possível", afirmou Famoso. "A única forma de resposta é por meio de disparos".

Além do pai de Edson, um brigadista também morreu baleado. Everton Raniere Kirsch Junior, 31, deixa a esposa e um filho recém-nascido de 45 dias.

Outras dez pessoas ficaram feridas, incluindo seis brigadistas, um guarda municipal e três familiares de Edson. Alguns dos brigadistas feridos foram identificados. Eles são: a 2ª sargento Joseane Müller; os soldados Eduardo de Brida Geicer; Rodrigo Weber Volz (que passa por cirurgia); João Paulo Farias Oliveira e um militar identificado apenas como "Nicolas".

Mãe, irmão e cunhada de Edson ficaram feridos. Eles estão internados no Hospital Municipal de Novo Hamburgo. O UOL busca o estado de saúde deles.

Forças de segurança continuavam cerco ao homem às 7h40. O homem não faz reféns, informou a Brigada Militar.