Atalanta esbarra na muralha defensiva do Celtic e fica no zero

ROMA, 23 OUT (ANSA) - Em duelo válido pela terceira rodada da Liga dos Campeões, a Atalanta não saiu de um simples empate sem gols com o Celtic nesta quarta-feira (23) em Bergamo, na Itália.

Jogando diante de seus torcedores, a Dea dominou as ações do confronto, mas não conseguiu furar a muralha defensiva do adversário escocês.

Os comandados de Gian Piero Gasperini tentaram balançar as redes de Kasper Schmeichel de todas as maneiras, mas pararam nas defesas do dinamarquês e na trave.

Pelo lado alviverde, os escoceses tiveram algumas raras tentativas de sair da Itália com três pontos na bagagem, principalmente em contra-ataques, mas também foram barrados pelo goleiro Marco Carnesecchi.

Com o resultado, a Atalanta alcançou os cinco pontos, mas ocupa a modesta 12ª posição, enquanto o Celtic chegou aos quatro e aparece em 18º. (ANSA).

