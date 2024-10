Echo Show 8: nova 'Alexa' com tela tem melhorias no som e processador

A Amazon lançou ontem (22) a terceira geração do Echo Show 8, seu alto-falante inteligente com tela touch de oito polegadas. O modelo ganhou um processador mais potente, tecnologia de áudio espacial, câmera reposicionada e está mais bonito.

O novo Echo Show 8 já está a venda no Brasil, nas cores preto e branco, por R$ 1.399. Conheça mais detalhes sobre o lançamento.

O que mudou na terceira geração?

Áudio espacial. Um dos maiores destaques do novo dispositivo é a nova tecnologia de áudio, que analisa a acústica do ambiente e adapta a reprodução a ele. Isso permite uma experiência sonora mais imersiva, conhecida como "espacial".

Processador mais potente. O Echo Show 8 agora é equipado com o chip AZ2 Neural Network Engine, da própria Amazon, que foi lançado com o irmão maior Echo Show 15. Além do desempenho mais rápido, esse processador é pensado para aprendizado de máquina e reconhece melhor a voz e o rosto do usuário.

Câmera centralizada. A câmera continua com resolução de 13 MP, mas mudou de lugar e está bem no meio da moldura superior (na geração anterior ficava do lado direito). Isso ajuda no enquadramento automático das pessoas em chamadas de vídeo e também na visualização quando é usada para monitoramento da casa, de idosos e de animais de estimação.

Novo design. Por fora, as atualizações são sutis. Com a mudança da câmera, os botões de controle de volume foram movidos para direita. Os contornos em geral do aparelho estão mais suaves e o formato dos alto-falantes, atrás da tela, ficou mais arredondado e projetado.

O que mais o Echo Show tem de bom?

Alexa e casa inteligente. Assim como todos os alto-falantes inteligentes da linha Echo, esse dispositivo é equipado com a assistente de voz Alexa, que permite interações cotidianas (como responder sobre o clima ou contar piadas) e o controle de dispositivos de casa inteligente (como lâmpadas e fechaduras). Seu hub integrado é compatível com Zigbee, Thread, Bluetooth e Matter.

Tela touch adaptável. O display de 8 polegadas é sensível ao toque, com resolução HD de 1280 x 800 pixels, assim como na geração anterior. A nova experiência de Conteúdo Adaptável ajusta as informações da tela de acordo com a proximidade da pessoa. Assim, se ela estiver do outro lado da sala, vai ver uma manchete resumida em letras maiores ou um relógio grande; quando se aproximar, tudo fica menor e mais detalhado.

