Ações do McDonald's caem quase 7% após contaminação de lanche por bactéria

Do UOL, em São Paulo (SP)

As ações do McDonald's desabam quase 7% na Bolsa de Valores de Nova York antes da abertura do mercado financeiro nesta quarta-feira (23). A queda ocorre após a bactéria Escherichia coli ser encontrada em hambúrgueres da rede.

O que aconteceu

Papéis da rede de lanchonetes operam em forte queda. Na pré-abertura do mercado de Nova York, às 9h48, as ações da McDonald's Corporation (MCD) caiam 6,73% (US$ 21,19) e eram negociados a US$ 314,69.

Queda é motivada por contaminação que matou uma pessoa. As perdas registradas antes da abertura do mercado refletem na suspensão da venda do "Quarterão" após a suspeita de que o lanche ocasionou na morte de uma pessoa e deixou ao menos outras dez hospitalizadas.

Bactéria foi identificada pelos Centros para o Controle e Prevenção de Doenças. Os dados indicaram que os lanches estavam contaminados com a bactéria Escherichia coli e causaram a intoxicação. A suspeita é de que as cebolas seriam a origem do surto.

Rede diz ter interrompido o uso de cebolas frescas e hambúrgueres bovinos. Sem anunciar os estados que tiveram a venda do "Quarterão" suspensa, o presidente do McDonald's nos EUA, Joe Erlinger, afirmou que a "segurança alimentar é muito importante para todos no McDonald's".