Wall Street recua com alta de rendimentos dos Treasuries, Verizon cai

(Reuters) - Os índices acionários dos Estados Unidos recuavam nesta terça-feira, com o aumento dos rendimentos dos Treasuries pressionando as ações sensíveis aos juros, enquanto investidores analisavam a mais recente série de resultados de empresas para avaliar a saúde das grandes corporações.

As ações da Verizon tinham a maior queda no Dow Jones, de 4,1%, depois que a gigante das telecomunicações não atingiu as estimativas de receita para o terceiro trimestre, registrando um prejuízo de 4,9%.

A 3M recuava 2,3%, revertendo seus ganhos nas negociações de pré-abertura, apesar de ter aumentado o limite inferior de sua previsão de lucro ajustado para o ano inteiro.

O Dow Jones caía 0,24%, a 42.830,45 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,30%, a 5.836,58 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,08%, a 18.525,08 pontos.

Pressionando as ações, os rendimentos dos Treasuries subiam, à medida que investidores avaliavam o impacto da próxima eleição presidencial dos EUA sobre a política fiscal. Eles também esperam para analisar o efeito de uma economia robusta sobre a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve. [MKTS/GLOB]

As ações de megacaps, que são sensíveis aos juros, caíam, com a Apple recuando 1,2% e a Nvidia perdendo 0,2%, pesando sobre o setor de tecnologia mais amplo, que tinha baixa de 0,3%.

Os índices recuavam dos níveis recordes da segunda-feira, com investidores demonstrando cautela após seis semanas consecutivas de ganhos.

É provável que as próximas semanas sejam voláteis para os mercados acionários, conforme investidores analisam balanços das empresas, novos dados econômicos e a eleição dos EUA, seguidos por uma reunião do Fed.

(Reportagem de Lisa Mattackal e Purvi Agarwal em Bengaluru)