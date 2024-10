Vitória de Trump aumentaria tensões geopolíticas, afirma autoridade de fundo norueguês

Por Gwladys Fouche

OSLO (Reuters) - O retorno do ex-presidente Donald Trump à Casa Branca aumentaria as tensões geopolíticas e seria algo negativo para a economia global fora dos EUA, disse uma autoridade do maior fundo soberano global nesta terça-feira.

O republicano Trump e a candidata democrata, e vice-presidente, Kamala Harris estão em uma disputa acirrada na eleição de 5 de novembro, com um eleitorado pessimista dizendo que o país está no caminho errado, segundo uma pesquisa Reuters/Ipsos.

"O candidato republicano é provavelmente aquele que poderia exacerbar ainda mais as tensões geopolíticas que vemos", disse Trond Grande -- vice-CEO da Norges Bank Investment Management, que opera o fundo de 1,8 trilhão de dólares -- à Reuters. "Há mais discussão sobre tarifas e sanções de um lado do que do outro.”

Questionado se a Europa em particular seria afetada negativamente por uma vitória de Trump, Grande disse que as empresas europeias que lidam estreitamente com empresas chinesas seriam as mais prejudicadas em um novo mandato de Trump. O republicano vem afirmando que aumentaria as tarifas sobre produtos chineses.

Cerca de 27% dos investimentos do fundo estavam na Europa em 30 de junho, de acordo com dados do fundo.

A economia doméstica dos EUA – local de metade dos investimentos do fundo - permaneceria basicamente a mesma, independentemente de quem vencer a eleição, disse Grande.

"A diferença entre um candidato democrata e um republicano não seria tão importante necessariamente para os EUA", disse ele.

(Reportagem de Gwladys Fouche)