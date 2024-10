Carrefour Brasil soma quase R$30 bi em vendas brutas no 3º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O Carrefour Brasil teve vendas brutas de quase 30 bilhões de reais no terceiro trimestre, impulsionadas pelo crescimento nas vendas de sua principal bandeira, o Atacadão.

O grupo varejista registrou vendas brutas de 29,5 bilhões de reais no período de julho a setembro, em dado que considera vendas de combustíveis, crescimento de 4,8% ante a mesma etapa do ano anterior, conforme dados preliminares de vendas.

Excluindo combustíveis, as vendas consolidadas do grupo totalizaram 28,7 bilhões de reais no período, também um avanço de 4,8% ano a ano, informou a rede de varejo nesta terça-feira.

A divisão de atacarejo do Carrefour Brasil, representada pela bandeira Atacadão, teve receita bruta de 21,4 bilhões de reais, 8,3% acima do registrado um ano antes, com a adição de 13 novas lojas nessa modalidade nos 12 meses anteriores.

"A dinâmica de volumes foi positiva no trimestre, apesar da desaceleração sequencial no consumo, especialmente de clientes B2B (empresariais), em razão do impacto da deflação mês a mês ocorrida em julho e agosto", afirmou o varejista no relatório.

As vendas no conceito mesmas lojas no Atacadão, desconsiderando o efeito calendário, cresceram 5,6% em base anual, enquanto na linha de varejo, as vendas nesse mesmo conceito subiram 7,1%, excluindo gasolina.

A unidade brasileira do grupo francês Carrefour encerrou setembro com 1.041 lojas, conforme o relatório. A empresa divulga suas informações trimestrais completas em 31 de outubro.

VENDA DE IMÓVEIS

Separadamente, o Carrefour Brasil informou que fechou acordo com um fundo de investimento imobiliário gerido pela Guardian Gestora para venda de 15 imóveis próprios onde estão localizadas lojas Atacadão por 725 milhões de reais.

A operação, segundo o grupo varejista, envolveu a assinatura de contrato de locação no formato de "sale-leaseback", com prazo inicial de 13 anos renováveis por mais cinco anos.

"As despesas com aluguel desses imóveis serão de aproximadamente 4,8 milhões de reais por mês (cap rate de 8%)", afirmou o grupo em fato relevante.

A operação está em linha com a estratégia do grupo de "destravar valor de portfólio imobiliário", disse o Carrefour Brasil, acrescentando que permanece avaliando outras operações envolvendo o restante de seus ativos imobiliários.