UOL e Folha sabatinam nesta quarta Cristina Graeml, candidata em Curitiba

Do UOL, em São Paulo

Cristina Graeml (PMB), candidata à Prefeitura de Curitiba, será sabatinada nesta quarta-feira (23), às 9h, no ciclo de entrevistas promovido pelo UOL e o jornal Folha de S.Paulo para o segundo turno das eleições.

Diego Sarza, apresentador do UOL, conduz a sabatina ao lado dos jornalistas Rafael Neves, repórter do UOL, e Fabio Victor, da Folha.

O adversário de Graeml, o atual vice-prefeito, Eduardo Pimentel (PSD), foi entrevistado na semana passada. Pimentel também foi sabatinado em julho, antes do primeiro turno. Ele participou do primeiro ciclo de entrevistas, que ouviu candidatos de 18 cidades do país.

Autointitulada cristã e de direita raiz, descrita como conservadora e defensora dos valores familiares, Graeml é jornalista e ganhou popularidade na política como comentarista na Jovem Pan e na Gazeta do Povo. Seus maiores aliados são Pablo Marçal (PRTB) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A candidata chegou ao segundo turno com 31,17% dos votos (291.523), um pouco abaixo de Pimentel, que obteve 33,51% dos votos (313.347).

Pesquisa AtlasIntel divulgada na segunda-feira (21) mostra Pimentel na liderança, com 51,4% das intenções de voto, contra 43% de Graeml. A diferença é superior à margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Sabatinas do segundo turno

Além de Curitiba, fazem parte da nova série de sabatinas do UOL e da Folha outras três capitais.

São Paulo: Na segunda-feira (21), Guilherme Boulos (PSOL) foi entrevistado. Ricardo Nunes (MDB) recusou o convite para participar;

Na segunda-feira (21), Guilherme Boulos (PSOL) foi entrevistado. Ricardo Nunes (MDB) recusou o convite para participar; Belo Horizonte: Na semana passada, o atual prefeito e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), abriu o ciclo. Seu rival, o deputado estadual Bruno Engler (PL), foi convidado e confirmou sua participação, mas acabou cancelando;

Na semana passada, o atual prefeito e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), abriu o ciclo. Seu rival, o deputado estadual Bruno Engler (PL), foi convidado e confirmou sua participação, mas acabou cancelando; Fortaleza: Evandro Leitão (PT) será entrevistado às 9h de quinta-feira (24); André Fernandes (PL) recusou o convite.

As sabatinas são sempre ao vivo, com transmissão pela Internet, nos sites e nos perfis das redes sociais do UOL e da Folha.

O segundo turno das eleições municipais ocorre no dia 27 de outubro. Ele será realizado em 51 municípios —sendo 15 capitais.