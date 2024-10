Rússia convoca embaixador alemão para protestar por novo centro naval da Otan no Báltico

A Rússia convocou nesta terça-feira (22) o embaixador alemão em Moscou para protestar contra a abertura de uma base da Otan no mar Báltico, cujo objetivo declarado é coordenar as forças dos Estados-membros contra a Rússia.

"O embaixador alemão em Moscou foi convocado ao Ministério das Relações Exteriores russo para receber um protesto contundente", disse a Chancelaria em comunicado.

A Alemanha inaugurou na segunda-feira um centro de comando naval da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Báltico, com o objetivo de "coordenar as atividades navais" e dar à Otan "um panorama atualizado da situação marítima" na zona, indicou o Exército alemão.

"A importância da região ficou ainda mais evidente no contexto da atual agressão russa" na Ucrânia, explicou o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius.

A Força-Tarefa no Báltico (CTF Baltic) defenderá os interesses dos Estados-membros da aliança contra "ações agressivas, especialmente devido à sua proximidade da Rússia", acrescentou.

A Alemanha possui a maior frota militar da Otan na região.

Entre os participantes do novo comando estão Finlândia e Suécia, que aderiram à aliança após a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

