Real Madrid vence Dortmund de virada (5-2) com show de Vini Jr no 2º tempo

O Real Madrid escreveu uma nova linha na extensa história das suas façanhas europeias com uma virada diante do Borussia Dortmund (5-2), nesta terça-feira (22), pela 3ª rodada da Liga dos Campeões.

O atual campeão europeu, que perdia por 2 a 0 no Santiago Bernabéu até os 15 minutos do segundo tempo, acabou vencendo por 5 a 2 o time ao qual já havia derrotado na final da última Liga dos Campeões.

Os três pontos desta terça-feira permitem à equipe merengue, que vinha de uma derrota na visita ao Lille (1-0) na rodada anterior, ficar próxima da zona da tabela que garante a classificação direta para as oitavas de final (1º a 8º), enquanto as equipes entre 9º e 24º terão que disputar um play-off.

Os gols do primeiro tempo do atacante holandês Donyell Malen (30') e do inglês Bynoe-Gittens (34') davam a impressão de que os jogadores comandados pelo técnico Nuri Sahin virariam a página da derrota sofrida na final da Liga dos Campeões anterior contra o próprio Real Madrid (2-0).

- Vini mais perto da Bola de Ouro -

Mas a equipe do técnico Carlo Ancelotti marcou cinco gols em pouco mais de meia hora, para delírio de uma torcida no Bernabéu que não dava sinais de que desistiria de acreditar: Antonio Rüdiger de cabeça (60'), Lucas Vázquez com um chute cruzado da direita no ângulo (62'), e um hat-trick de Vinícius Júnior que combinou velocidade, drible e finalizações perfeitas (62', 86' e 93').

"Sabemos que quando estamos em casa com os nossos torcedores tudo pode acontecer, quando chegamos ao vestiário todos estavam muito calados, só se ouvia o treinador. Só dissemos uma coisa: se marcarmos o primeiro vamos virar", afirmou Vini à beira do campo logo após a partida, em entrevista à Movistar.

Mas o gigante da capital espanhola com 15 'Orelhudas' em sua galeria foi uma sombra de si mesmo no primeiro tempo. O Borussia, eficiente e solidário, sonhava vencer fora de casa, mas como tantos outros times antes dele, sofreu com a mística do Bernabéu nas noites de Liga dos Campeões, enquanto o público vibrava em êxtase.

Embora não tenha marcado um gol, o atacante francês Kylian Mbappé também teve um papel de destaque, apesar das acusações de estupro contra ele publicadas na imprensa sueca, após sua recente viagem a Estocolmo. O seu cruzamento foi desviado por Rüdiguer de cabeça e ajudou os locais a entrarem no jogo.

Mas o homem do jogo foi Vinícius Júnior, que ganhou mais força na disputa pela Bola de Ouro, que será entregue na próxima segunda-feira em Paris.

O Real Madrid também também criou oportunidades com chutes no travessão no primeiro tempo de Bellingham e Rodrygo (37').

A equipe alemã, que havia chegado à capital da Espanha com duas vitórias nesta Liga dos Campeões, se manteve com os mesmos seis pontos do Real Madrid, que ganhou ainda mais confiança para enfrentar o Barcelona no 'El Clásico' de domingo.

