O Radar das Eleições: Após 2º turno, briga por Câmara coloca PT no jogo

Apesar de enfraquecido nas eleições municipais, o PT deve voltar a ser cortejado por outros partidos no Congresso após o segundo turno, disse a colunista do UOL Carla Araújo no programa Radar das Eleições desta terça-feira (22).

A disputa pela presidência da Câmara gera cobiça por votos da coligação liderada pelo PT. A colunista do UOL Andreza Matais destacou que o Partido dos Trabalhadores deve esperar o fim do segundo turno e ser cauteloso no apoio a um nome para a presidência, já que Lula não quer criar novas desavenças no Congresso. Ela relembrou a relação entre Dilma Rousseff (PT) e Eduardo Cunha (PTB), que pediu o seu impeachment.

Nomes como os de Elmar Nascimento (União), Marcos Pereira (Republicanos), Antônio Brito (PSD) e Hugo Motta (Republicanos) foram alguns dos já apontados para a disputa, mas o PT não teria mostrado uma preferência para evitar indisposições.

O Kassab promete formar um blocão e oferece a governabilidade ao presidente Lula. [...] O Lira está pressionando muito o PT para que a legenda tome uma decisão lógica. Motta prometendo ao PT uma vaga no TCU, sem ter ainda sentado na cadeira, e o Lira usando o que a gente usa aqui no jargão político, o finzinho da sua caneta. Carla Araújo, chefe da sucursal UOL em Brasília

União Brasil e PSD, que são muito fortes, estão tentando atrair o PT. O Kassab ofereceu cargos na mesa diretora para o PT vir e apoiar um desses dois candidatos, ou Elmar ou Brito, para poder forçar um segundo turno e aí eles acham que eles conseguiriam levar. Carla Araújo, colunista do UOL

A força e a tinta, tentando usar sua influência para dizer que vai também oferecer essa governabilidade para o PT, mas ele ainda quer manter o domínio desse centrão. E aí é engraçado, porque o PT está agora, nesse momento, sendo cortejado por Lira e por Kassab. [...] No Senado as coisas estão mais garantidas, todo mundo já disse que Davi Alcolumbre está lá sentado no lugar de Pacheco. Carla Araújo, colunista do UOL

Na campanha [de 2022] o próprio presidente Lula conseguiu trazer a Simone Tebet (MDB) para sua aliança, dizendo que era uma frente ampla em relação à democracia. Agora é uma frente ampla em relação a esse extremo à direita. É uma leitura, para usar a palavra que a gente usava bastante no governo Bolsonaro, é uma narrativa que pode ter sim a sua medida. a gente vê os números mesmo das urnas. O PSD de Gilberto Kassab foi o rei das urnas que saiu com o maior número de prefeituras. Carla Araújo, chefe da sucursal do UOL em Brasília

É uma eleição muito importante para o governo, porque o presidente da Câmara pode pautar ou não as matérias de interesse do governo do Congresso e também é o presidente da Câmara quem decide dar encaminhamento ali a pedidos de impeachment. O presidente é o terceiro na linha sucessória. Andreza Matais, colunista do UOL

Cachorrinha 'muda' de lado em Fortaleza

Em Fortaleza, apesar dos candidatos à Prefeitura serem Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL), a cachorrinha Marrion foi quem roubou a cena e promete interferir no segundo turno.

Isso porque após a separação, a ex-primeira dama de Fortaleza, a ativista Naty Herculano passou a apoiar o candidato petista. A cachorrinha Marrion, que havia viralizado nas redes sociais desde o pleito de 2020, agora apoia Evandro Leitão. "Marrion bota, Marrion tira", publicou a ativista nas redes sociais.

O prefeito lá de Fortaleza, José Sarto, que é do PDT, era casado com essa figuraça aí, que é a Natália, a 'mãe' da Marrion, uma cachorrinha. Em 2020, o amor estava no ar. Marrion participou ativamente da campanha de José Sarto. Ela foi uma personagem importante da eleição e Marrion conseguiu ser um bom cabo eleitoral para eleger o prefeito José Sarto. Passados aí quatro anos, o casal se desentendeu, se separou e Marrion ficou com Natália. Andreza Matais, colunista do UOL

Para apoiar o candidato do PT, Evandro Leitão, o presidente Lula esteve lá em Fortaleza, na campanha. Marion também esteve no palanque ali, participou junto com o presidente Lula, estava em lugar de destaque. E quando o José Sarto, no primeiro turno, perdeu a disputa, não passou para o segundo turno, ela faz esse vídeo aí, a la Shakira, né? Andreza Matais, colunista do UOL

Candidato à prefeito normaliza feminicídio

Ainda em Fortaleza, o candidato do PL ganhou destaque por normalizar o feminicídio. Após o deputado líder petista José Guimarães (PT-CE) divulgar um vídeo em que André Fernandes diz não se importar com a quantidade de vítimas de feminicídio no país, as colunistas do UOL alertaram que a fala pode ser considerada criminosa.

Agora, quem é André Fernandes? André Fernandes foi um dos incitadores do golpe de 8 de janeiro. Ele está sendo investigado pela Polícia Federal, é um dos proponentes da CPMI do golpe porque ele queria [dis]torcer a narrativa. E ele tem um vídeo, polêmico não é a palavra, é um vídeo asqueroso em que ele menospreza, ele minimiza [o feminicídio]. Raquel Landim, colunista do UOL e apresentadora de O Radar das Eleições

Agora, gostando de falar desse lugar de fala, e é nosso lugar de fala. A gente não pode aceitar vindo de qualquer... de um homem público que quer ser prefeito de uma capital. Está pleiteando um cargo democrático, acha que pode falar que dane-se quando as mulheres morrem por um crime de feminicídio e tá tudo bem. Não, não está. É asqueroso e é reprovável. Carla Araújo, colunista do UOL

Sinceramente, acho que fica o recado aqui no nosso último Radar das Eleições, um programa feito por mulheres discutindo política, para que as mulheres também entendam que a gente não pode mais aceitar e que a gente tem que ter essa força mesmo de dizer que a gente tem que votar mais em mulher. Carla Araújo, Colunista do UOL