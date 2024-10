Pesquisa para prefeito de Palmas hoje (22): veja os últimos resultados

Do UOL, em São Paulo

O segundo turno para a Prefeitura de Palmas, capital do Tocantis, apresenta um cenário de equilíbrio entre os postulantes ao cargo: Eduardo Siqueira Campos (Podemos) e Janad Valcari (PL).

O que dizem as pesquisas

Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira (22) mostrou um empate técnico considerando a margem de erro. Valcari somou 45% das intenções de votos, enquanto Siqueira Campos ficou com 43%.

A margem de erro da sondagem é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Veja abaixo o recorte do cenário estimulado, quando o eleitor recebe os nomes dos candidatos.

Real Time Big Data (recorte estimulado)

Janad Valcari (PL): 45%

45% Eduardo Siqueira Campos (Podemos): 43%

43% Nulo / Branco: 5%

5% Não sabem / Não responderam: 7%

Considerando apenas os votos válidos, Valcari ficou com 51%, e Siqueira Campos, com 49%. O levantamento foi encomendado pela Record e ouviu 1.000 pessoas, entre os dias 19 e 21 de outubro. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número: TO-09013/2024. O nível de confiança de 95%.

Futura mostra Siqueira Campos à frente

O ex-prefeito de Palmas somou 50,1% na corrida pelo segundo turno, de acordo com dados da pesquisa Futura Inteligência divulgada na segunda-feira (21). A deputada estadual apareceu com 40,9 das intenções de voto.

A margem de erro é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. Veja abaixo os números da pesquisa estimulada, quando o eleitor recebe os nomes dos candidatos.

Futura Inteligência (recorte estimulado)

Eduardo Siqueira Campos (Podemos): 50,1%

50,1% Janad Valcari (PL): 40,9%

40,9% Ninguém/Branco/Nulo: 1,8%

1,8% Outros: 0,7%

0,7% NS/NR/Indeciso: 6,6%

No recorte de votos válidos, o panorama também se mostrou favorável a Eduardo Siqueira Campos, com 55,5%. Janad Valcari apareceu com 44,5%.

Na pesquisa espontânea, Siqueira Campos registrou 52,3%, enquanto Valcari somou 41,9%. Neste segmento, as informações dos candidatos não são apresentadas aos eleitores na entrevista.

A Futura faz 600 entrevistas entre os dias 15 e 17 de outubro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A sondagem foi encomendada pela empresa 100% Cidades e foi registrada no TSE sob o número: TO-08614/2024.

Paraná Pesquisas aponta empate técnico

Paraná Pesquisas apontou em 18 de outubro um empate técnico entre os candidatos. Eduardo Siqueira Campos ficou com 47,4% das intenções de votos, enquanto Janad Valcari somou 44,1%.

A margem de erro para o levantamento foi de 3,7 pontos percentuais, para mais ou para menos. No recorte espontâneo, Siqueira Campos ficou com 41,1%, enquanto Valcari somou 35,5%.

Paraná Pesquisas (recorte estimulado)

Eduardo Siqueira Campos (Podemos): 47,4%

47,4% Janad Valcari (PL): 44,1%

44,1% Ninguém/Branco/Nulo: 4,9%

4,9% Não sabe / Não respondeu: 3,6%

O levantamento foi feito de 14 a 16 de outubro com 740 pessoas entrevistadas, com 16 anos ou mais em Palmas. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro é de 3,7 pontos percentuais, para mais ou menos. A sondagem foi registrada no TSE sob o número: TO-04187/2024.

Quaest: empate técnico na disputa

No levantamento divulgado em 15 de outubro, a Quaest mostrou Eduardo Siqueira Campos numericamente à frente. Ele ficou com 47% das intenções de voto, e Janad Valcari (PL), com 43%.

Os candidatos ficaram empatados tecnicamente considerando a margem de erro para a sondagem —que é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos. Os dados são referentes à pesquisa estimulada, quando o eleitor recebe os nomes dos candidatos durante a entrevista.

Quaest (recorte estimulado)

Eduardo Siqueira Campos (Podemos): 47%

47% Janad Valcari (PL): 43%

43% Indecisos: 6%

6% Branco/nulo/não vai votar: 4%

No recorte espontâneo, Eduardo Siqueira Campos somou 40%, enquanto Valcari ficou com 37%. Um empate técnico considerando a margem de erro.

Indecisos somaram 22%; branco/nulo/não vai votar: 1%. Neste segmento, os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores na entrevista.

Contratada pela TV Anhanguera, a sondagem entrevistou 704 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 12 e 14 de outubro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o número: TO-07778/2024.