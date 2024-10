Quem está na frente para prefeito de Goiânia? Veja últimas pesquisas

Do UOL, em São Paulo

A corrida eleitoral pela Prefeitura de Goiânia tem uma disputa apertada no segundo turno entre Fred Rodrigues (PL) e Sandro Mabel (União Brasil). Mabel tem liderado as últimas sondagens para o pleito municipal.

O que dizem as pesquisas

Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira (22) mostrou o equilíbrio da disputa. Mabel apareceu com 50,7% das intenções de votos, enquanto Rodrigues ficou com 46,6%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

No recorte de votos válidos, Mabel também apareceu numericamente à frente. O candidato do União Brasil marcou 52,2%. O nome do PL, por outro lado, apareceu com 47,8%.

AtlasIntel (recorte estimulado):

Sandro Mabel (União Brasil): 50,7% (antes 51%)

50,7% (antes 51%) Fred Rodrigues (PL): 46,6% (antes 45%)

46,6% (antes 45%) Não sei: 1,1%

1,1% Voto branco/nulo: 1,6%

*Quando o nome dos candidatos é apresentado aos eleitores

O levantamento da AtlasIntel entrevistou 1.603 eleitores da cidade de Goiânia entre os dias 15 de outubro e 20 de outubro. O nível de confiança da sondagem é de 95%, com a margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O registro no TSE: GO-05457/2024.

Quaest também colocou Mabel à frente

Pesquisa Quaest divulgada na última quinta-feira (17) mostrou Sandro Mabel à frente com 46% das intenções de voto. Fred Rodrigues (PL) apareceu com 39%, no recorte estimulado — quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores.

Sandro Mabel (União Brasil): 46%

46% Fred Rodrigues (PL): 39%

39% Indecisos: 4%

4% Branco/nulo/não vai votar: 11%

Contratada pela TV Anhanguera, a sondagem entrevistou 900 eleitores entre os dias 14 e 16 de outubro e tem nível de confiança de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o número: GO-08277/2024.

Real Time: Mabel também lidera

A disputa apertada se repetiu na sondagem divulgada em 16 de outubro. Mabel ficou em vantagem com 50% das intenções de votos, enquanto Rodrigues apareceu com 45% no recorte estimulado.

Sandro Mabel (União): 50%

50% Fred Rodrigues (PL): 45%

45% Brancos / nulos: 2%

2% Não souberam / Não responderam: 3%

A pesquisa foi encomendada pela Record e feita com 1000 entrevistados entre os dias 14 e 15 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A sondagem foi registrada no TSE sob o número: GO-03864/2024.

Futura: Mabel com folga na ponta

O levantamento divulgado em 14 de outubro mostrou Sandro Mabel na liderança. O candidato do União Brasil somou 52,1% das intenções de voto, enquanto o adversário ficou com 40% da preferência dos eleitores.

Sandro Mabel (União): 52,1%

52,1% Fred Rodrigues (PL): 40,4%

40,4% Ninguém / Branco / Nulo: 3,5%

3,5% Não sabe / Não respondeu / Indeciso: 3,9%

A sondagem foi realizada entre os dias 9 e 10 de outubro, com 800 eleitores entrevistados, e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número GO-01778/2024. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%.