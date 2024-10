Procurador-geral da Ucrânia renuncia em meio a escândalo

MOSCOU, 22 OUT (ANSA) - O procurador-geral da Ucrânia, Andriy Kostin, renunciou ao cargo nesta terça-feira (22) após um escândalo envolvendo falsos atestados médicos de invalidez concedidos a funcionários do governo a fim de evitar um recrutamento pelas Forças Armadas.

A informação é da agência Unian, que também revela que está em curso uma investigação sobre o caso na Procuradoria-Geral do país.

"Muitos fatos vergonhosos de abuso foram estabelecidos dentro do sistema de promotores da Ucrânia", disse Kostin em comunicado nas redes sociais. "Acredito que é correto anunciar a minha renúncia ao cargo de procurador-geral", acrescentou.

O comunicado foi feito pouco do presidente Volodymyr Zelensky ter confirmado uma reunião com funcionários do alto escalão do governo sobre a fraude, ocasião em que ele pediu a Kostin para assumir sua "responsabilidade política".

O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) já havia emitido um comunicado dizendo que 64 funcionários das comissões de peritos médicos e sociais foram notificados de que estavam sob investigação.

"Outras nove pessoas já foram condenadas", informou o SBU, acrescentando que mais de 4 mil certificados de invalidez "foram cancelados".

A convocação militar na Ucrânia é uma questão altamente contestada e controversa que polarizou a sociedade após uma campanha de recrutamento em grande escala no início do ano para reforçar as tropas na guerra contra a Rússia. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.