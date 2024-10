Porsche lança novo Panamera com suspensão 'inteligente'; preços e versões

O novo Porsche Panamera fez sua estreia no mercado brasileiro. Contando com motorização híbrida, a novidade alemã chega em duas versões, 4 E-Hybrid e 4S E-Hybrid, com preços respectivamente de R$ 803 mil e R$ 922 mil. As mudanças desta terceira geração também são vistas em seu design.

O carro

O Porsche Panamera possui uma frente repaginada, com entrada de ar na parte superior da placa, design geral mais limpo, arcos maiores para os para-lamas e ainda novos faróis LED Matrix opcionais. Atrás temos um vidro mais inclinado, as lanternas possuem um novo desenho e o difusor é maior. As rodas são de 21 polegadas.

No conjunto mecânico, a versão Panamera 4 E-Hybrid tem motor V6 turbo de 2.9 litros com 304 cv de potência, com ainda um motor de 190 cv elétrico, totalizando 470 cv com torque de 66,3 kgfm. Ainda com câmbio PDK de oito marchas, o modelo vai de 0 a 100 km/h em 4,1 segundos e chega a até 280 km/h.

Imagem: Divulgação

Já a versão Panamera 4S E-Hybrid tem o mesmo motor elétrico, mas sua unidade a combustão tem 353 cv, o que resulta em um total de 544 cv de potência e 76,5 kgfm de torque. Assim, o 0 a 100 km/h é feito em 3,7 segundos e sua velocidade máxima é de 290 km/h. O câmbio é o mesmo.

De acordo com o Inmetro, a autonomia no modo 100% elétrico é de 63 km. A bateria tem capacidade de 25,9 kWh. Seu tempo de recarga é de aproximadamente três horas em corrente alternada com 11 kW.

Imagem: Divulgação

O novo Porsche Panamera tem como opcional suspensão a ar com o chamado PASM - gerenciador de suspensão ativa da fabricante. O sistema tem amortecedores ativos conectados a uma bomba hidráulica elétrica. A intenção é evitar movimentos do carro em frenagens e acelerações.

Por dentro, suas molduras podem ser de alumínio ou fibra de carbono, com o console - que forma um 'T' - em preto brilhante. Sua multimídia tem 12,3 polegadas com capacidade para Android Auto e Apple CarPlay. O painel tem tela de 12,6 polegadas. Head-up display é opcional.

Em dimensões, o novo Porsche Panamera tem porta-malas de 430 litros, comprimento de 5,05 metros, largura de 1,94m, altura de 1,42m e entre eixos de 2,95m.

