Placa blecaute: como maus motoristas evitam multas com o toque de um botão

A busca por alternativas para burlar radares e evitar multas tem levado alguns motoristas a práticas ilegais.

Dentre elas está o uso de dispositivos que escurecem as placas dos veículos, dificultando a identificação e permitindo que infratores escapem da fiscalização - sobretudo a eletrônica, por meio de radares que fotografam as chapas de identificação veicular.

O novo aparelho, comercializado em diversos sites de comércio eletrônico estrangeiros com envio para o Brasil, pode ser chamado de "placa blecaute": uma chapa transparente é instalada sobre os caracteres de identificação do automóvel. Submetida a uma corrente elétrica, acionada por meio de uma espécie de controle remoto, a chapa imediatamente escurece, encobrindo a placa do veículo.

Imagem: Reprodução/Instagram

Um video de apresentação de uma loja virtual no Instagram viralizou e até a última segunda-feira (21) acumulava cerca de 30 milhões de visualizações e 339 mil curtidas.



Promete uma instalação simples e a fonte de alimentação é pelo acendedor de cigarros ou diretamente da bateria. No Brasil, pode ser encomendada a cerca de R$ 640, com envio diretamente ao endereço indicado.. A ideia é atraente para quem busca a impunidade, mas as consequências podem ser graves.

O que diz a lei?

Imagem: Reprodução/Instagram

O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) informa que, de acordo com o Artigo 230 do CTB, conduzir veículo com placas ilegíveis ou invisíveis é considerado uma infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, mais sete pontos no prontuário da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Os riscos de usar o dispositivo

Ao utilizar um dispositivo que impede a leitura da placa de identificação veicular, o motorista está sujeito a diversos riscos:

Prisão: a prática é considerada crime e é suficiente para que o infrator seja detido em flagrante, pela Polícia Militar ou Polícia Rodoviária, com pena prevista de até oito anos

Multa: a multa por essa infração é considerada gravíssima e pode chegar a R$ 293,47

Retenção do veículo até respectiva regularização

Perda de pontos na CNH: o motorista receberá 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação

Associação a atividades criminosas: as autoridades alertam que a adulteração de placas pode ser um indicativo de outras atividades criminosas, como roubo de veículos e evasão de blitz

