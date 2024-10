Perito diz que lei a favor da mulher 'humilha os homens'; entidades rebatem

Um perito criminal do Paraná e de Santa Catarina aparece em um vídeo que circula nas redes sociais atacando as leis sobre violência contra a mulher. "É para humilhar, espezinhar os homens, para inviabilizar as famílias e fazer as crianças crescerem em lares desfeitos", diz o homem.

O que aconteceu

O homem não revela o nome, mas diz que atua em Curitiba e em Joinville. "Para cada caso verdadeiro, tem dezenas de acusações falsas para vingança, vantagens patrimoniais e alienação parental", afirma.

Em outro momento da gravação, o perito ainda acusa as mulheres de serem "inimigas" dos homens. "A perícia ainda é um critério objetivo, mas cuidado, cara. A tua mulher é teu inimigo. Ela pode destruir você, se ela escolher. Ela não precisa de provas, testemunhas. Bastam meras alegações".

As polícias científicas do Paraná e de Santa Catarina informaram ao UOL que as corregedorias dos órgãos já estão investigando a fala do perito.

O sindicato dos peritos do Paraná e o grupo Perícia Mulheres repudiaram o vídeo. "Essa conduta representa uma grave afronta a todas as mulheres, cujos direitos devem ser garantidos e protegidos de forma incondicional pelo Estado", diz um trecho do comunicado.

A ABC (Associação Brasileira de Criminalística) também criticou a fala do perito. "O exame pericial nos casos de violência contra as mulheres fornece provas técnicas essenciais para a investigação e o julgamento dos agressores. Por meio de exames clínicos, laudos técnicos e análise de vestígios os peritos criminais conseguem identificar lesões físicas e outros indícios que comprovam a violência".

O UOL não conseguiu localizar o perito. O espaço segue aberto para manifestação.