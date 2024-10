Paraná Pesquisas para 2º turno em SP: quem está na frente em nova sondagem

Do UOL, em São Paulo

Ricardo Nunes (MDB) continua à frente de Guilherme Boulos (PSOL) na reta final do segundo turno pela Prefeitura de São Paulo, de acordo com dados do instituto Paraná Pesquisas em levantamento divulgado nesta terça-feira (22).

O que mostrou o Paraná Pesquisas

Distância oscilou um ponto percentual para baixo em relação ao último levantamento divulgado em 16 de outubro. A vantagem numérica de Nunes em relação a Boulos era de 13,1 pontos percentuais. Agora, a distância é de 12,1 pontos.

Panorama é de estabilidade. Nos três levantamentos que o instituto fez para o segundo turno, o prefeito oscilou 1,1 ponto para baixo. Boulos, por sua vez, variou 0,6 ponto para cima. A margem de erro da nova sondagem é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Paraná Pesquisas (recorte estimulado)

Ricardo Nunes (MDB): 51,7% (tinha 52,3%)

51,7% (tinha 52,3%) Guilherme Boulos (PSOL): 39,6% (tinha 39,2%)

39,6% (tinha 39,2%) Nenhum / branco / nulo: 5,3%

5,3% Não sabe / não respondeu: 3,4%

*quando o eleitor recebe a lista com nomes dos candidatos

Nunes variou 0,6 ponto para baixo. O candidato à reeleição ficou com 51,7% das intenções de voto, ante 52,3% da semana passada.

Boulos variou positivamente em 0,4 ponto. O deputado federal foi de 39,2% para 39,6%.

Metodologia

Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores. As entrevistas foram feitas de 18 a 21 de outubro, e o índice de confiança é de 95%. A sondagem foi contratada pelo próprio instituto e registrada no TSE sob o número: SP-05509/2024.