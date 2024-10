ONS eleva capacidade de escoamento de energia do Nordeste após expansão da transmissão

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) anunciou nesta terça-feira a ampliação dos limites de intercâmbio da energia gerada no Nordeste para os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Norte, após a entrada em operação de novas instalações de transmissão.

A Reuters noticiou em agosto o plano do ONS de aumentar a exportação da energia do Nordeste para o restante do país, voltando aos limites operados antes de agosto do ano passado, quando um evento aparentemente simples em equipamentos no Ceará culminou em um apagão de grandes proporções no país.

O escoamento de energia do Nordeste para o Sudeste/Centro-Oeste foi elevado em torno de 12%, com os índices subindo para 13.000 megawatts (MW). Já a carga exportada do Nordeste para o Norte poderá ser aumentada em quase 30%, avançando para 6.200 MW.

Segundo o ONS, a ampliação do intercâmbio de energia entre as regiões foi viabilizada após o sinal verde para entrada em operação de uma subestação (500/230 kV Pacatuba) e três novas linhas de transmissão (Pecém II/Pacatuba C, Fortaleza II/Pacatuba C e Pacatuba/Jaguaruana II C).

Além dos ativos no Ceará, o operador afirmou que há mais um previsto para entrar em operação no final deste mês, a linha 500 kV Olindina–Sapeaçu na Bahia, "passando os limites de transmissão dos atuais 13.000 MW para 13.800 MW".

Essas ampliações de escoamento também devem ajudar a reduzir as restrições de geração eólica e solar no Nordeste, um problema que vem preocupando investidores devido à energia "desperdiçada" e não ressarcida.

(Por Letícia Fucuchima)