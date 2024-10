MP argentino recebe pai de Liam Payne e nega divulgação de exames toxicológicos

O Ministério Público da Argentina informou nesta terça-feira (22) que se reuniu com o pai do ex-One Direction Liam Payne, falecido na semana passada em Buenos Aires, e garantiu a ele que os exames toxicológicos ainda não foram divulgados, após relatos da imprensa sugerirem que seu filho tinha drogas no organismo.

"O representante do Ministério Público Fiscal informou ao pai que ainda não foram concluídos os exames toxicológicos e histopatológicos complementares à autópsia, e que seus resultados são necessários para decidir sobre a liberação do corpo", diz o comunicado publicado pelo MP.

Também indicou que "não tem conhecimento até o momento de outros exames ou análises de laboratório e tampouco divulgou qualquer tipo de relatório técnico específico fora do contexto exclusivo da investigação e do processo judicial correspondente ao caso".

Embora não haja um prazo estipulado para os resultados desses exames, uma fonte do Ministério Público disse à AFP que eles podem ser concluídos esta semana.

O pai do músico britânico, Geoff Payne, "expressou seu desejo de que seja investigado e conhecido o que aconteceu e manifestou ao promotor sua disposição para testemunhar sobre tudo o que sabe da vida de seu filho, que possa ajudar na investigação", acrescenta o comunicado.

Na segunda-feira, a imprensa americana noticiou que, segundo relatórios toxicológicos preliminares, Liam Payne tinha múltiplas drogas em seu organismo, entre elas "cocaína rosa", crack e metanfetamina, quando caiu da varanda do terceiro andar do hotel Casa Sur em Buenos Aires.

O músico morreu na última quarta-feira, aos 31 anos, por "múltiplos traumas" e "hemorragia interna e externa".

Os resultados preliminares da autópsia indicaram que ele estava sozinho no momento da queda e passava por "algum tipo de surto decorrente do abuso de substâncias", informou então o MP.

O promotor responsável pelo caso, Andrés Madrea, recebeu Geoff Payne na segunda-feira "para informá-lo pessoalmente sobre o andamento da investigação". Ele acrescentou que o Ministério Público "considerou prioritária a preservação da privacidade da família do ex-integrante da banda One Direction".

Os investigadores estão realizando perícias em celulares, computadores, fotografias e vídeos de câmeras de segurança e tomaram "inúmeros depoimentos para reconstruir as últimas horas da vítima e o cenário dos acontecimentos", detalhou o MP nesta terça-feira.

