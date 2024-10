Mercedes deixado em ferro-velho vai a leilão com preço estimado de R$ 34 mi

Um Mercedes-Benz 300 SL "Alloy" Gullwing irá a leilão para ser arrematado por um preço milionário no próximo sábado, 26 de outubro. Ele pertencia a um colecionador que possuía diversos carros clássicos e especiais, porém está há anos sem ser ligado após a morte de seu dono, em 2001. O modelo pode ser vendido por até R$ 34,2 milhões.

O que aconteceu

Um colecionador de carro, Rudi Klein, morreu em 2001 deixando para seus filhos carros como Lamborghini, Porsche, Ferrari e Mercedes-Benz. No fim, a coleção foi guardada por anos em sigilo por seus filhos, com os modelos ficando parados e envelhecendo sem cuidados.

No início deste ano, eles resolveram vender os modelos através da casa de leilões RM Sotheby's.

Certamente o mais especial é este Mercedes-Benz 300 SL "Alloy" Gullwing. Apesar de 1.400 unidades do carro terem sido produzidas entre 1954 e 1957, o carro Rudi Klein é o 26º de 29 feitos com carroceria de alumínio, o que aliviava seu peso em aproximadamente 94 kg. Ele foi fabricado em janeiro de 1956.

O carro nunca foi dirigido ou exibido, permanecendo em grande parte no mesmo prédio por quase 50 anos.

Além do corpo, o 300 SL foi equipado com um motor de seis cilindros em linha de 3,0 litros com injeção de combustível que gerava 215 cv, suspensão esportiva, eixos mais baixos e freios a tambor na dianteira.

Originalmente, o modelo foi encomendado por Luigi Chinetti, importador norte-americano da Ferrari, vencedor das 24 Horas de Le Mans e dono da renomada North American Racing Team (N.A.R.T.). Ele teria encomendado o carro para comparar com suas Ferraris e posteriormente revendido para Klein.

Entretanto, o novo dono ao longo dos anos vendeu algumas peças do carro, como os para-choques cromados, a alavanca de câmbio, o kit de ferramentas, o macaco e o estepe.

Mesmo assim, acredita-se que o modelo será arrematado por entre US$ 4,5 milhões e US$ 6 milhões (R$ 25,7 milhões a R$ 34,2 milhões).

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.