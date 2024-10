Médico diz que exame na cabeça está estável e libera Lula para trabalhar

Após exames na cabeça nesta terça-feira (22), boletim médico apontou que o "exame de imagem está estável em comparação ao anterior", liberando Lula a trabalhar normalmente. O presidente sofreu uma queda no banheiro e bateu a nuca no último sábado (19).

O que aconteceu

Lula fez uma ressonância magnética nesta manhã para avaliar possíveis alterações após o acidente doméstico. Segundo o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, um novo exame deverá ser realizado nas próximas 72 horas. Segundo o informe, ele se encontra "apto a exercer sua rotina de trabalho" e permanece sob acompanhamento de equipe médica.

Boletim não fala sobre viagens. O petista iria para a Rússia nesta semana para participar da reunião da cúpula dos Brics, porém teve de cancelar a participação por recomendação médica, para evitar viagens de longa distância. Ainda era esperado que, quando voltasse da Rússia, Lula fosse a São Paulo para votar, em São Bernardo do Campo (SP), e participasse mais uma vez do último comício do deputado Guilherme Boulos (PSOL), que concorre à prefeitura da capital.

O exame durou cerca de 30 minutos. Lula chegou ao Sírio-Libanês de Brasília pouco antes das 12h por uma entrada lateral e não falou com a imprensa.

O objetivo do exame é identificar possíveis sangramentos. Segundo o médico cardiologista Roberto Kalil Filho, que acompanha Lula, o presidente teve uma pequena hemorragia após a queda e é preciso manter acompanhamento.

Antes de ir ao hospital, conversou antes com o presidente russo, Vladimir Putin, por telefone por cerca de 20 minutos. Putin perguntou sobre o estado de saúde de Lula e lamentou a ausência na cúpula. Segundo a Secom (Secretaria de Comunicação Social), vai ser providenciado para que Lula participe da reunião em vídeo.

Participação nos Brics deve ser na quarta (23) por videoconferência. "O ministro [das Relações Exteriores, Mauro Vieira] foi definindo as demandas de participação, vai encaminhando o próprio presidente, consultando a possibilidade de ele participar ou não", afirmou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, após reunião com o presidente nesta segunda (21). Um dos assuntos a serem debatidos na cúpula é a possível entrada da Venezuela no bloco, que o Brasil deve vetar.

Putin não participa do G20 no Brasil. O russo não irá para a cúpula de líderes do G20 no Rio, em 18 e 19 de novembro, em meio à ameaça de prisão devido a um mandado do Tribunal Penal Internacional, do qual o Brasil é signatário, por crimes de guerra ligados à deportação forçada de crianças da Ucrânia. "Somos adultos. Vamos encontrar alguém que possa representar os interesses russos no Brasil", disse. Para ele, o G20 é "bom fórum, é útil". "Minha possível ida prejudicaria os trabalhos", disse.

Leia a íntegra do boletim

"O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 22/10/2024, no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília, para reavaliação.

O exame de imagem está estável em comparação ao anterior, com a programação de realizar novo exame de controle em 72h. Encontra-se apto a exercer sua rotina de trabalho.

Permanece sob acompanhamento de equipe médica, sob os cuidados do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e da Dra. Ana Helena Germoglio."

Lula falou em 'estrago'

Lula chamou o acidente de "grave", mas disse que não afetou a parte mais delicada da cabeça. O presidente foi internado no sábado após o acidente doméstico e teve alta no mesmo dia. Ele levou pontos e voltou à unidade para novos exames no domingo (20).

"Eu estou cuidando, porque qualquer coisa na cabeça é muito forte", disse Lula, em conversa com Luiz Caetano (PT), candidato à Prefeitura de Camaçari (BA), publicada ontem nas redes sociais. "Os médicos dizem que eu tenho que esperar pelo menos uns três, quatro dias para eles saberem qual foi o estrago que fez a batida."

Por enquanto, ele está despachando do Palácio da Alvorada. Ontem, ele só realizou reuniões internas com ministros, reorganizadas após a desistência de ir à Rússia, e hoje, além do telefonema, só tem mais uma reunião na agenda oficial, com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Há uma preocupação do Planalto em manter a imagem saudável do presidente. Logo após a divulgação do boletim, começaram questionamentos de opositores e usuários nas redes sociais sobre a idade de Lula, que completa 79 anos no final deste mês.

Ferimento foi na base da cabeça

Boletim médico de domingo informou que Lula sofreu "ferimento corto-contuso em região occipital".A região occipital está localizada na parte de trás do crânio, na base da cabeça.

Essa parte cerebral é uma área crucial para a visão, explica o neurocirurgião Jamil Farhat Neto. "É onde está localizado o córtex visual do cérebro, que processa as informações visuais enviadas pelos olhos. Um trauma de alto impacto nessa região pode afetar a visão ou causar sintomas como tonturas e dores de cabeça", ele diz.

Um ferimento corto-contuso é produzido por uma contusão (machucado) que corta a pele. Esses ferimentos podem variar de leves a graves, dependendo da profundidade do corte, da área afetada e dos danos internos.

Se o machucado for superficial, o tratamento é mais simples. Mas, se for profundo, atingindo ossos do crânio ou causando sangramento interno, o caso é mais grave e pode exigir cuidados intensivos, até uma cirurgia.