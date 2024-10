Liquidificador que promete triturar até gelo está por R$ 100; veja detalhes

O liquidificador Diamante, da marca Britânia, tem feito sucesso entre consumidores na Amazon, com mais de mil compras só no mês passado. O modelo é elogiado principalmente pelo custo-benefício e pela potência.

E o Guia de Compras UOL encontrou uma oferta do produto, que está com até 46% de desconto na versão de 110 V, custando R$ 99,90 na cor vermelha. Ele também é vendido com a voltagem de 220 V e os preços podem variar. Veja a seguir mais detalhes sobre esse modelo.

O que a Britânia diz sobre esse liquidificador?

Potência de 900 W;

Copo com capacidade total de 2,6 litros;

Faca com quatro lâminas, feitas de inox, com alto poder de trituração;

Oferece quatro velocidades e função pulsar;

Tem a função ice, que permite triturar gelo;

Acompanha um filtro que separa o suco das sementes e do bagaço;

Possui tampa dosadora, que permite adicionar ingredientes durante o uso;

Vem com uma base que inclui porta-fio.

O que diz quem o comprou?

Esse modelo de liquidificador tem avaliação média de 4,6 (do total de cinco) na Amazon. Veja alguns dos comentários registrados por consumidores.

É bonito, fácil de limpar e potente. O filtro para sucos funciona muito bem e encaixa bem bacana para evitar misturar. O preço está excelente para o que ele propõe.

Patrícia T.



Superprático e com várias velocidades. Eu estava precisando, pois o meu antigo quebrou. Devido à quantidade de velocidades, dá até para fazer um bolo por aqui. Sem falar que o filtro ajuda muito a separar sementes e bagaços e fazer um suco natural.

Aline Ismerio Garcia

Gostei muito do produto. Fiquei com um pouco de medo por conta do preço. Mas confiem, ele é perfeito, lindíssimo e super-resistente.

Kauanny Mayara

Pontos de atenção

Porém, nem todos os compradores tiveram uma boa experiência com o produto. Entre as principais reclamações, estão falhas no funcionamento do filtro, a fragilidade do copo e a dificuldade para realizar a limpeza.

É robusto, mas muito barulhento. O filtro não funciona direito, não se consegue tirar somente o suco, pois a abertura da tampa não é suficiente, então tem que tirar a tampa e aí o bagaço da fruta cai junto com o suco. Não tritura muito bem, ficam muito pedaços grandes e aí tem que liquidificar muito tempo. Não tritura o gelo totalmente e achei isso decepcionante. Muito tamanho, mas pouca eficiência.

Nila Abreu

Funciona bem. Não é muito fácil de lavar, mas tem um ótimo custo-benefício.

Larissa Salgado

O aparelho tem um design bonito, porém o copo é feito de um material muito frágil.

Edlene Batista

