Petlove não vende produtos que prejudicam o bem-estar dos pets, diz CEO

A Petlove é contra produtos que fazem mal aos animais, como coleiras de choque gaiolas. É o que declara Talita Lacerda, CEO da Petlove, sobre o ativismo da empresa. Ela foi convidada do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Nós decidimos trazer a público um pouco desse debate que a gente entende ser tão importante, de quais produtos, se mal usados, podem fazer mal para os pets, e produtos que não são adequados. A gente também falou muito sobre vender animais em vitrines. A gente quis trazer esse debate.

Talita Lacerda, CEO da Petlove

Em junho, a Petlove lançou o movimento para reforçar o seu posicionamento ativista. É o "Petlove não vende", que traz uma lista de produtos que a companhia não comercializa, como coleiras de choque (conhecidas como "anti-latidos"), anticoncepcionais para fêmeas (gatas e cadelas), enforcador de metal e até gaiolas.

A companhia foi fundada em 1999. Iniciou suas atividades como um e-commerce, pioneiro no setor no país. Hoje, a Petlove se consolida como um ecossistema pet no país. Em 2023, o faturamento da empresa foi de R$ 1,34 bilhão.

Decisões antagônicas ao negócio

Na entrevista, Talita diz que há polêmicas nessa questão. "Nem todo mundo concorda com alguns desses princípios e valores da Petlove. Além de trazer uma visão que foi construída a partir de um comitê médico-veterinário da Petlove, com outras pessoas da sociedade civil e participação de ONGs para definir o que seriam esses produtos, a gente propôs um diálogo aberto", diz. Na página "Petlove não vende", é possível indicar itens que ficaram de fora da lista de produtos nocivos aos pets.

A gente discorda de algumas pessoas, mas faz parte. A gente entende que, com isso, a gente está garantindo o melhor cuidado para os pets.

Talita Lacerda, CEO da Petlove

A CEO diz que muitas vezes as decisões são antagônicas ao negócio. Ela cita, por exemplo, a decisão da empresa de não vender gaiolas. "O bem-estar do pássaro é muito maior quando o pássaro está livre. Então, se a gente vendesse gaiolas, a gente estaria encorajando as pessoas a colocar os pássaros em gaiolas", afirma.

Para a Petlove, a criação de pássaros em cativeiro limita seus movimentos e fere o instinto de liberdade. Conforme a empresa, o uso de gaiolas para aves deve ser restrito a casos específicos, como em situação de resgates ou contenção de espaço necessárias em tratamentos do animal.

Foi uma decisão de negócio, uma receita que se perde, mas por algo que a gente entende que promove essa sustentabilidade do setor, o bem-estar do pet com o bem-estar do tutor, que se beneficia muito do pet. Porque famílias que têm pet têm mais felicidade.

Talita Lacerda, CEO da Petlove

Compromisso com a sustentabilidade

A Petlove tem um programa de compra de créditos de carbono. O objetivo é neutralizar a emissão de gases de sua frota de veículos. "Esse é um projeto muito importante na nossa frente de ESG. O impacto ambiental, principalmente da operação do e-commerce, é um grande desafio, para que a gente alcance as nossas ambições de sustentabilidade", declara Talita. Em inglês, ESG é a sigla para Environmental, Social and Governance. Trata-se de um conceito que envolve melhores práticas ambientais, sociais e de governança dentro de empresas.

Na entrevista, ela diz que, antes mesmo de compensar, a empresa começou um projeto de remapear toda a malha para reduzir as emissões. "Todo ano a gente tem metas de reduzir a emissão. A emissão relativa, porque a empresa cresce bastante, então, a emissão relativa a ser reduzida", afirma. O projeto envolve melhorar as rotas pelas quais os produtos chegam aos centros de distribuição, investir na eletrificação da frota e no uso de biocombustíveis, como o etanol.

Hoje, 56% de todas as entregas da Petlove são feitas por uma plataforma de entrega própria. Talita diz que essa plataforma conecta os empreendedores e os motoristas com a Petlove. "A gente está fazendo um grande projeto com eles para que eles usem etanol. Obviamente, o que a gente não consegue reduzir, nós compensamos, porque nós queremos ter um impacto zero", afirma.

Isso é uma das iniciativas. Há iniciativa de redução de resíduos, lixo zero, abolir o uso do plástico na Petlove também. Então, tem muita coisa acontecendo ali nessa frente, uma frente que para a gente é muito estratégica.

Talita Lacerda, CEO da Petlove

Marketplace para empreendedores

A Petlove lançou uma plataforma dedicada a empreendedores do setor de produtos para animais de estimação. A novidade foi contada por Talita, na entrevista. O lançamento foi em setembro deste ano.

"Isso para a gente é uma grande novidade. A gente vai acolher na nossa plataforma empreendedores que passem por um processo de verificação de sua qualidade, mas para oferecer o seu portfólio de produtos pet para os tutores clientes da Petlove", afirma.

Ela também falou sobre o plano de assinaturas com foco em produtos. Trata-se de um clube de desconto, que oferece até 25% em produtos da Petlove.

Veja a entrevista completa