Josias: Nunes mostra realidade a Bolsonaro; Tarcísio é a estrela

Ao exaltar a parceria de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em sua campanha à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) deu um choque de realidade em Jair Bolsonaro e mostrou ao ex-presidente quem é o protagonista nas eleições municipais, disse o colunista Josias de Souza no UOL News desta terça (22).

Ontem, Nunes elogiou o governador de São Paulo e o chamou de "grande irmão e amigo" e de "capitão".

Apesar de apoiar o atual prefeito, Bolsonaro não mergulhou de cabeça na campanha de Nunes e foi cobrado por sua participação tímida, por vezes até com acenos ao adversário Pablo Marçal (PRTB).

Bolsonaro está sendo apresentado em São Paulo à realidade. Oportunista como sempre, ele tenta tirar proveito de um êxito que não ajudou a construir. Assiste a um prefeito prestes a se reeleger e que sinaliza que Bolsonaro não ajudou a fazer esse prato. Nunes parece decidido a alfinetar e espetar o ex-presidente e tem razões para isso.

Vingativo, o prefeito sinaliza a intenção de restringir o compartilhamento do seu eventual êxito apenas com Tarcísio.

O governador foi aconselhado por Bolsonaro, na hora da dificuldade no primeiro turno, a abandonar a canoa. Disse que o governador poderia pagar com a própria carreira pelo insucesso de Nunes. Tarcísio fez o oposto e se manteve ao lado do prefeito. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, os elogios de Nunes a Tarcísio ajudam a pavimentar o caminho do governador de São Paulo rumo à liderança da direita, em substituição a um inelegível Bolsonaro.

O que há de diferente nessa eleição de São Paulo é que Bolsonaro não soube cronometrar adequadamente o seu oportunismo com a oportunidade. Sonhava com o figurino de cabo eleitoral de luxo e se transformou em uma força acessória de um candidato que está caminhando com as pernas de Tarcísio, um direitista que não tem a toxina da inelegibilidade.

Bolsonaro desembarca na última hora em uma campanha que ele não ajudou a construir e está sendo informado por aquele que abandonou durante o caminho, e que agora tenta abraçar, que a estrela do momento não é ele, mas Tarcísio.

Tudo conspira a favor de uma substituição de Bolsonaro pelo Tarcísio. É uma realidade, e Bolsonaro ajudou a construí-la. Josias de Souza, colunista do UOL

Sakamoto: Nunes dá cruzado de direita com gosto em Bolsonaro

Os elogios à participação de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em sua campanha à reeleição para a Prefeitura de São Paulo soaram como um golpe certeiro de Ricardo Nunes (MDB) em Jair Bolsonaro, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto.

Nunes deu um cruzado de direita em Bolsonaro. E foi dado com gosto, por alguém que se sentiu abandonado e até traído pelo ex-presidente durante as eleições. Quando Marçal encostou e até ultrapassou Nunes em algumas pesquisas, Bolsonaro fez de conta que não era com ele, com medo de bater de frente com seus seguidores, que viam em Marçal um bolsonarista mais raiz do que Nunes.

No final do primeiro turno, Bolsonaro fez uma live. Os filhos e assessores mais próximos dele tentaram cravar que foi por causa desta live que Nunes foi para o segundo turno, mas não foi por conta disso.

Enquanto isso, Nunes ressalta Tarcísio, que esteve ao lado dele o tempo inteiro, de olho em 2026. Ele precisa de um aliado na Prefeitura para manter vivo seu sonho presidencial, algo que seria colocado em xeque caso Boulos vença as eleições. Tarcísio também pensou nele. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

