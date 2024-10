Israel confirma morte de herdeiro aparente do líder assassinado do Hezbollah

Por Humeyra Pamuk e Maayan Lubell e Nidal al-Mughrabi

TEL AVIV/JERUSALÉM/CAIRO (Reuters) - Israel confirmou nesta terça-feira que havia matado Hashem Safieddine, um importante líder do Hezbollah, em um ataque contra o grupo militante libanês apoiado pelo Irã.

Os militares disseram que Safieddine foi morto em um ataque realizado há três semanas nos subúrbios do sul de Beirute, confirmando pela primeira vez a sua morte. No início deste mês, Israel disse que ele provavelmente havia sido eliminado.

Não houve resposta imediata do Hezbollah à declaração de Israel de que havia matado Safieddine.

Israel tem realizado uma ofensiva crescente no Líbano após um ano de confrontos pela fronteira com o Hezbollah, o melhor armado dos aliados do Irã no Oriente Médio. O grupo tem atuado em apoio aos militantes palestinos que lutam contra Israel em Gaza, mas está mais fragilizado após uma série de assassinatos de seus comandantes em ataques aéreos israelenses nas últimas semanas.

Da família de Nasrallah, Safieddine foi nomeado para o Conselho da Jihad - o órgão responsável pela operações militares do grupo - e para seu conselho executivo, supervisionando os assuntos financeiros e administrativos do Hezbollah.

Safieddine assumiu um papel proeminente falando pelo Hezbollah durante o último ano de hostilidades com Israel, discursando em funerais e em outros eventos que Nasrallah há muito tempo não podia comparecer por razões de segurança.

Israel até agora não mostrou sinais de que vai diminuir suas campanhas em Gaza e no Líbano, mesmo após assassinar vários líderes do Hamas e do Hezbollah.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi no Cairo, Laila Bassam, Maya Gebeily e Amina Ismail em Beirute, Clauda Tanios e Nayera Abdullah em Dubai, Maayan Lubell e Jonathan Saul em Jerusalém, Humeyra Pamuk e Simon Lewis em Washington)