Inter e Milan construirão novo estádio na área do San Siro

MILÃO, 22 OUT (ANSA) - As equipes da Internazionale e do Milan pretendem construir um novo estádio na área onde está localizado o San Siro, atual casa dos dois clubes italianos.

Os rivais, mas unidos na novela envolvendo o estádio, apresentarão em breve a manifestação de interesse para prosseguir com o projeto, que inclui uma nova moderna arena e o desenvolvimento do entorno da região.

A ideia de Inter e Milan foi apresentada por seus proprietários ao prefeito de Milão, Giuseppe Sala, em uma reunião realizada nesta terça-feira (22), que também teve as presenças dos ministros Andrea Abodi (Esporte) e Alessandro Giuli (Cultura).

Paralelamente, as autoridades milanesas aguardam os resultados de uma avaliação que estabelecerá o custo de toda a área do San Siro, pois nerazzurri e rossoneri desejam adquirir o espaço. As agências fiscais deverão fixar um valor somente no início do próximo ano.

Com esse novo episódio concluído, as discussões em relação ao futuro do estádio voltaram a dar passos firmes. No entanto, em 2021, um projeto para uma nova arena na área do San Siro, denominado "The Cathedral", foi revelado, mas acabou sendo esquecido em razão dos protestos de moradores e por exigir a demolição da construção, o que não pode ocorrer devido ao interesse cultural do estádio. (ANSA).

