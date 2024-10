Influenciador adolescente filma abordagem policial e militar é afastado

O influenciador digital Vinícius Oliveira Santos, 16, mais conhecido como "Boca de 09", postou um vídeo nas redes sociais de uma abordagem policial sofrida por ele na região de Lauro de Freitas (BA). A PM investiga o caso.

O que aconteceu

No vídeo, é possível ver um policial fardado, que não foi identificado, repreendendo o adolescente e o grupo que estava com ele. Ele está falando alto e andando de um lado para o outro. "Aqui na minha área, não quero saber quem é famoso, ou se é filho de alguém", disse durante a abordagem, repetindo também palavrões.

Na sequência, ele aumenta o tom de voz e questiona se vai encontrar algo errado com o grupo durante a abordagem. Então, o policial pede para alguém olhar para frente e faz uma ameaça.

Se eu falar isso de novo, a gente vai gravar um lindo vídeo para o Instagram. Acredita em mim, vai ser o melhor vídeo que você vai ter no Instagram, com o maior número de visualizações. Só que você vai estar na delegacia. Porque se você está pensando que a vida é a do seu Instagram, você vai conhecer outra versão que vou te mostrar.

PM, durante a abordagem

Durante todo o vídeo, é possível escutar algumas risadas ao fundo. No final, o policial se irrita e questiona: "você está dando risada?"

O influenciador postou a abordagem no Instagram no domingo (20). O vídeo teve mais de 7 milhões de visualizações. Na legenda, o adolescente diz que tomou o primeiro enquadro da polícia na Bahia.

Em nota, a corporação informou que "determinou imediatamente a instauração de um procedimento investigatório para apurar as circunstâncias do ocorrido." Em nota, comando da PM afirmou que conduta exibida não corresponde aos procedimentos orientados pela Polícia Militar da Bahia e que os policiais são treinados para "atuar na defesa da sociedade e na preservação da ordem pública, sempre com o uso de técnicas adequadas e respeito absoluto aos direitos do cidadão."

O policial envolvido foi retirado das ruas e cumprirá funções administrativas na corporação até a finalização das investigações. Como ele não foi identificado, não conseguimos contato com sua defesa. O espaço segue aberto.