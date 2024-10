Furacão Oscar mata ao menos 6 pessoas em Cuba

HAVANA, 22 OUT (ANSA) - Ao menos seis pessoas morreram na última segunda-feira (21) durante a passagem do furacão Oscar em Cuba, que há dias tem parte de sua população sem luz devido a uma grave crise energética.

As vítimas eram da cidade de San Antonio del Sur, em Guantánamo, no leste da ilha. Segundo o chefe do departamento de operações do Estado-Maior da Defesa Civil, Argenis Perales Pérez, "o número de mortos é um dado preliminar". Diversos membros do Ministério do Interior, das Forças Armadas e da Cruz Vermelha "participam das ações de socorro", informou Perales.

De acordo com informações da rádio Guantánamo, "casas, habitações, centros de trabalho, linhas de energia e plantações sofreram danos causados pelas fortes chuvas e ventos do Oscar" na cidade de Baracoa, onde mais de mil residências foram afetadas, forçando milhares de pessoas a fugir.

Segundo o Instituto de Meteorologia de Cuba (Insmet), a região oriental do país ainda deve sofrer com fortes chuvas e temporais nas próximas horas, sobretudo nas províncias de Guantánamo, Holguín e Las Tunas.

O Golfo do México, entre as Américas do Norte e Central, tem sido atingido por furacões nas últimas semanas, deixando dezenas de mortos, sobretudo nos Estados Unidos. (ANSA).

