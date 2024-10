Folha de cajueiro ajuda a desintoxicar, restaurar pele e controlar diabetes

Uma folha frequentemente ignorada pode oferecer diversos benefícios à saúde quando mastigada. Trata-se da folha do caju, pseudofruto rico em fibras, vitamina C e que possui fósforo, magnésio, potássio, zinco, ferro, cobre e cálcio, nutrientes que proporcionam diversos benefícios para o organismo.

Raio-X das folhas de caju

Propriedades gerais:

Rica em flavonoides, taninos e ácidos fenólicos.

Propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e antimicrobianas.

Sistema endócrino:

Auxilia no tratamento de diabetes, hipertensão e colesterol.

Sistema imunológico:

Combate inflamações ligadas a doenças crônicas como artrite e problemas cardíacos.

Em 2021, um estudo da Uespi (Universidade Estadual do Piauí) analisou a folha do caju ainda para o tratamento de tendinites. "[A ideia] surgiu a partir de um insight, de uma vivência no interior, aquele costume de estar tratando as doenças com o que a natureza nos dá", afirmou a pesquisadora Amanda Virginia.

Sistema digestivo:

Eficaz no tratamento de infecções alimentares e problemas de pele.

Auxilia no tratamento de diarreia e cólicas intestinais.

Sistema bucal:

Combate gengivite e aftas.

Alivia dor de dente e previne doenças gengivais (faça ainda gargarejos com uma infusão de folhas de caju).

Sistema tegumentar (pele):

Acelera a cicatrização de cortes e arranhões (estando higienizada, a folha ainda pode ser aplicada sobre a pele lesionada para limpá-la).

Previne infecções e promove a regeneração do tecido.

Metabolismo da glicose:

Reduz os níveis de açúcar no sangue e melhora a sensibilidade à insulina.

Alertas e contraindicações

O consumo excessivo ou prolongado das folhas de caju pode levar a problemas como prisão de ventre, irritação gastrointestinal e dificultar a absorção de nutrientes.

Além disso, gestantes, lactantes e indivíduos que fazem uso de medicamentos para controlar a pressão arterial devem consultar um médico antes de incluir essa planta em sua dieta.

*Com informações de reportagem publicada em 07/06/2019