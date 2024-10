FMI: medo de escalada regional no Oriente Médio adicionou volatilidade aos preços do petróleo

O Fundo Monetário Internacional (FMI) analisou em relatório publicado nesta terça-feira os efeitos dos eventos geopolíticos no Oriente Médio nos preços dos commodities, como o petróleo. Segundo o órgão, o medo de uma escalada regional adicionou uma volatilidade e risco de prêmio aos preços do óleo, além do corte na produção de países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+).

Em relação ao gás natural, o FMI explica que os preços aumentaram por conta das crescentes preocupações com o clima e o fornecimento. Já para os metais, o documento cita que as incertezas políticas e as expectativas para cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cooperaram para a alta do ouro, enquanto o cobre foi beneficiado pelo aumento na demanda por conta de veículos elétricos.

"A produção de metais pode se tornar menos confiável devido às tensões geopolíticas", explica, por outro lado, o FMI.

O relatório avalia que as autoridades monetárias poderão ter, eventualmente, necessidade de reagir aos choques de oferta de metal, porque estes choques têm um efeito mais persistente sobre a inflação subjacente.