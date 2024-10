FMI corta projeção para alta do PIB da China, de 5% para 4,8%, e mantém em 7% para a Índia

O Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta que a desaceleração da economia da China será mais intensa do que o anteriormente previsto. O FMI revisou de 5% estimado em julho para 4,8% a estimativa de crescimento do país asiático em 2024, de acordo com o relatório Perspectiva Econômica Mundial (WEO, na sigla em inglês), divulgado nesta terça-feira, 22. O ritmo, contudo, ainda é respaldado pelo resultado melhor do que o esperado das exportações líquidas. Em 2023, a economia da China cresceu 5,2%.

"Apesar da fraqueza persistente no setor imobiliário e baixa confiança do consumidor, prevê-se que o crescimento tenha desacelerado apenas marginalmente", observou o documento.

Para 2025, a projeção foi mantida em 4,5%, mesmo patamar de julho. O FMI espera que as recentes medidas de política ofereçam suporte para o crescimento no curto prazo.

A projeção de desempenho exponencial da Índia em 2024 foi mantida em 7% em 2024 e 6,5% em 2025.

Em relação aos países emergentes e em desenvolvimento, o FMI manteve a projeção de expansão de 4,2% em 2024, enquanto fez um leve ajuste em baixa do prognóstico de 2025, que passou de 4,3% em julho para 4,2% no documento divulgado nesta terça-feira.

América Latina

A projeção para a expansão do PIB da América Latina e região do Caribe foi elevada de 1,8% em julho para 2,1% no relatório atualizado em outubro. Para 2025, o ajuste foi na direção oposta, passando de 2,7% para 2,5%.

México

O FMI apontou maior pessimismo com o México. A projeção para o incremento do PIB mexicano de 2024 caiu de 2,2% para 1,5% e de 2025, de 1,6% para 1,3%.

Os números deste ano refletem o enfraquecimento da procura interna no contexto do aperto da política monetária, enquanto a desaceleração do próximo ano será uma resposta à posição fiscal mais restritiva.