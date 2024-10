FBI investiga vazamento de informações dos EUA sobre planos de ataque de Israel ao Irã

WASHINGTON (Reuters) - O FBI está investigando a divulgação pública de dois documentos de inteligência altamente confidenciais que descrevem os preparativos de Israel para um ataque retaliatório contra o Irã, informou a agência nesta terça-feira.

"O FBI está investigando o suposto vazamento de documentos confidenciais e trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros no Departamento de Defesa e na Comunidade de Inteligência", disse em um comunicado.

O porta-voz da Casa Branca John Kirby afirmou na segunda-feira que ainda não foi determinado se a divulgação foi um hack ou um vazamento. O presidente norte-americano, Joe Biden, estava observando atentamente os resultados da investigação, acrescentou.

"Não sabemos exatamente como esses documentos chegaram ao domínio público", declarou Kirby aos repórteres.

"O presidente continua profundamente preocupado com qualquer vazamento de informações confidenciais para o domínio público. Isso não deveria acontecer, e é inaceitável quando acontece", disse ele.

Os documentos parecem ter sido preparados pela Agência Nacional de Inteligência Geoespacial, descrevendo as interpretações dos EUA sobre o planejamento da Força Aérea e da Marinha de Israel com base em imagens de satélite de 15 a 16 de outubro.

Elas começaram a circular na semana passada no aplicativo de mensagens Telegram. Israel vem planejando uma resposta a uma série de mísseis balísticos realizada pelo Irã em 1º de outubro, o segundo ataque direto de Teerã a Israel em seis meses. Israel intensificou sua ofensiva em Gaza e no Líbano, dias após o assassinato do líder do Hamas, Yahya Sinwar.

O presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Mike Johnson, disse no domingo que uma investigação estava em andamento.

(Reportagem de Doina Chiacu e Sarah N. Lynch)