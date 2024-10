Exames de Lula mostram quadro estável, dizem médicos

(Reuters) - Exames de imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizados nesta terça-feira, de uma queda sofrida por ele no sábado, mostraram um quadro estável em comparação com o anterior, de acordo com nota assinada por médicos.

O presidente realizou uma reavaliação nesta terça-feira no Hospital Sírio Libanês de Brasília depois de ter sofrido uma queda no sábado que causou dois pequenos sangramentos no cérebro e levou ao cancelamento da viagem que faria à Rússia para participar da cúpula dos Brics.

"(Lula) Encontra-se apto a exercer sua rotina de trabalho", diz a nota assinada por seu médico pessoal, Roberto Kalil Filho, e pela dra. Ana Helena Germoglio.

Ele deverá realizar novo exame de controle em 72 horas.

Kalil já havia dito na véspera que é pouco provável que o presidente, que está prestes a completar 79 anos, tenha maiores complicações por causa da queda.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)