Ex-jogador chileno Jorge Valdivia é preso preventivamente após denúncia de estupro

O ex-jogador da seleção chilena de futebol, Jorge Valdivia, ídolo de Palmeiras e Colo-Colo, foi colocado em prisão preventiva nesta terça-feira (22), após uma denúncia de estupro, informou um tribunal de Justiça.

"Dada a gravidade do fato, a pena que poderá ser enfrentada, as graves consequências que este crime tem para a vítima [...] Parece que existe um perigo para a segurança da sociedade a liberdade do acusado", indicou a juíza responsável pelo caso na audiência de custódia.

A magistrada decretou prisão preventiva no prazo de 90 dias e ordenou a transferência de Valdivia para um presídio em Rancagua, a 80 km da capital, Santiago.

Se for considerado culpado, o chileno pode pegar 15 anos de prisão.

Valdivia, de 41 anos, foi detido na madrugada desta terça pela polícia poucas horas depois da suposta vítima fazer a denúncia.

O suposto crime teria ocorrido depois que os dois foram jantar na noite de domingo em um restaurante peruano. Após sair do local, o casal foi até a casa da mulher, onde ocorreu "uma relação consentida" com Valdivia, disse a advogada do ex-jogador em uma coletiva de imprensa.

Mas, segundo a denúncia publicada na imprensa local, após consumir dois piscos sour, um drinque local, a suposta vítima acordou em sua casa sem se lembrar do ocorrido e com sinais de agressão sexual.

O ex-jogador publicou um comunicado no qual negou "taxativamente ter agredido sexualmente" a mulher.

Sua advogada anunciou que vai apelar da decisão judicial em breve.

