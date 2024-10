Enem divulga locais de prova dos candidatos; veja como acessar

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou hoje (22) os locais de prova dos candidatos inscritos no Enem 2024.

O que aconteceu

O local de prova pode ser consultado na página oficial do participante. Para acessar as informações, o candidato deve fazer o login com a conta gov.br, do governo federal, e com o CPF e senha usados no cadastro.

Cartão de confirmação também tem informações sobre o candidato. Além do local de prova, o documento mostra o nome do participante, CPF, a língua estrangeira que ele escolheu para a prova, o horário de abertura dos portões, as disciplinas de cada dia do exame e outras instruções.

Veja o calendário do Enem:

Aplicação da prova: 3 e 10 de novembro de 2024

3 e 10 de novembro de 2024 Solicitação de reaplicação: 11 a 15 de novembro de 2024

11 a 15 de novembro de 2024 Divulgação do gabarito: 20 de novembro de 2024

20 de novembro de 2024 Reaplicação das provas: 10 e 11 de dezembro de 2024

10 e 11 de dezembro de 2024 Divulgação do resultado: 13 de janeiro de 2025

O que levar e o que não levar no Enem

Documento com foto é obrigatório. O candidato deve levar documentos como RG, CNH, certificado de reservista ou dispensa, passaporte ou carteira de trabalho.

Exame só permite uso de canetas pretas. Elas devem ser do modelo esferográfico e fabricadas em material transparente.

Água e alimentos estão liberados. A recomendação é levar produtos em embalagens lacradas. Alimentos levados cortados ou preparados devem estar armazenados em recipientes transparentes.

Pode levar celular, mas ele deve ficar desligado e guardado durante a prova. Os participantes devem guardar os aparelhos no envelope entregue pela organização da prova e lacrá-lo.

Acessórios e materiais de consulta estão proibidos. O candidato fica a sujeito a eliminação se usar óculos escuros e artigos de chapelaria, caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos, livros, manuais, impressos, protetor auricular, anotações ou qualquer outro tipo de material eletrônico, como relógios eletrônicos, calculadoras, fones de ouvido, transmissores e receptores de dados.