Em telefonema, Lula e Putin lamentam ausência de brasileiro em cúpula do Brics após acidente

(Reuters) - Em telefonema nesta terça-feira, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que lamenta que o líder brasileiro tenha tido que cancelar sua ida à Kazan, na Rússia, para a cúpula do Brics após sofrer uma queda no Palácio da Alvorada no fim de semana.

De acordo com nota divulgada pelo Palácio do Planalto, Putin também quis saber sobre o estado de saúde de Lula e garantiu ao presidente brasileiro que serão feitos os arranjos necessários para que ele participe da cúpula por videoconferência. Lula também lamentou a ausência durante o telefonema, que teve 20 minutos de duração, acrescentou a nota.

Lula cancelou a viagem à Rússia por determinação médica depois de bater a nuca ao cair no banheiro do Palácio da Alvorada, sofrendo um ferimento que foi fechado com pontos no hospital e que provocou, segundo o médico pessoal do presidente, Roberto Kalil Filho, dois pequenos sangramentos no cérebro.

Segundo Kalil, Lula será observado pelas 72 horas após o acidente para verificar se os sangramentos se agravaram. O presidente deverá passar por novos exames ainda nesta terça.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)