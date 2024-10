Eleições nos EUA: Trump e Kamala têm menos de 2 semanas para convencer indecisos, com foco em jovens

A corrida eleitoral nos Estados Unidos está mais acirrada do que nunca, com pesquisas indicando um empate técnico entre Donald Trump e Kamala Harris em estados decisivos do país. Com menos de duas semanas para as eleições, ambos os candidatos intensificam seus esforços para conquistar o apoio de eleitores indecisos.

Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York

Os conselheiros de campanha de Harris e Trump identificaram que os indecisos são, em sua maioria, jovens eleitores negros e latinos. A campanha de Harris também busca atrair mulheres brancas com ensino superior, que tradicionalmente votam no Partido Republicano, mas estão insatisfeitas com Trump.

De acordo com uma pesquisa do The New York Times e do Siena College, apenas 3,7% dos eleitores em estados-pêndulo continuam indecisos, o que equivale a cerca de 1,2 milhão de pessoas. Desses, aproximadamente 21% são eleitores negros, o que explica a recente estratégia de Harris de se aproximar dessas comunidades, celebrando seu aniversário em igrejas na Geórgia.

No entanto, a abstenção continua sendo um desafio, especialmente em Michigan, onde eleitores de origem árabe veem a candidatura de Harris com cautela.

Trump no McDonald's, de olho na classe trabalhadora

Trump, por sua vez, busca se consolidar como o candidato da classe trabalhadora, focando em eleitores afetados pela inflação pós-pandemia. Recentemente, ele fez campanha em um McDonald's na Pensilvânia, tentando se conectar com eleitores que enfrentam dificuldades financeiras.

James Blair, diretor da campanha de Trump, explicou que muitos indecisos não se envolvem com política e priorizam questões econômicas, levando a campanha a adotar uma estratégia de mídia menos politizada.

Kamala tenta reconquistar eleitor afro-americano

Harris enfrenta um declínio no apoio entre eleitores negros, perdendo cerca de 10 pontos percentuais desde 2020, com uma queda ainda maior entre homens jovens. A insatisfação com o Partido Democrata e a sensação de que sua lealdade não foi recompensada abriram espaço para Trump. Para reverter essa tendência, a campanha de Harris está realizando uma série de eventos e parcerias com celebridades, visando reconquistar esse eleitorado crucial.

Além disso, a campanha de Kamala Harris tem se concentrado em conquistar mulheres republicanas que não apoiam Trump, especialmente em relação às políticas de aborto. Harris esteve recentemente ao lado de Liz Cheney, ex-congressista anti-Trump, em eventos em estados-chave, fazendo um apelo direto a eleitoras desiludidas.

Trump pretende lotar o Madison Square Garden em Nova York

Por fim, enquanto Trump se prepara para um grande evento no Madison Square Garden em Nova York, previsto para 27 de outubro, a campanha de Harris planeja uma mobilização de boca a boca.

A campanha democrata incentivará voluntários a saírem às ruas nesta reta final, fazendo campanha de porta em porta na Pensilvânia. Em uma mensagem para os eleitores, a equipe de Harris enfatizou que "a coisa mais importante que você pode fazer para nos ajudar a vencer é bater de porta em porta na Pensilvânia".