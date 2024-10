'É um modelo'

MOSCOU, 22 OUT (ANSA) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reuniu nesta terça-feira (22) com seu homólogo chinês, Xi Jinping, à margem da cúpula do Brics, em Kazan, e destacou que a relação bilateral entre os dois países é um exemplo que deve ser seguido pelo mundo.

Segundo Putin, citado pela agência Interfax, as relações entre a Rússia e a China "tornaram-se um modelo de como as relações entre os Estados devem ser construídas no mundo moderno".

Durante o encontro, o líder russo também destacou que Moscou pretende fortalecer ainda mais a cooperação com Pequim "em todas as plataformas internacionais, a fim de garantir a segurança global e uma ordem mundial justa".

Xi, por sua vez, afirmou que o mundo atravessa "grandes mudanças nunca vistas em um século e a situação internacional está entrelaçada com o caos".

Além disso, o presidente chinês elogiou o "mecanismo de cooperação do Brics" na luta por "um futuro melhor para o Sul global".

"É a plataforma mais importante para a solidariedade e cooperação entre os países emergentes e em desenvolvimento. É o pilar que promove a realização da multipolarização global justa e ordenada e da globalização econômica universalmente benéfica e inclusiva", acrescentou Xi, segundo a CCTV.

Por fim, Putin comentou a ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cúpula por recomendações médicas, após o petista ter sofrido um acidente doméstico em Brasília.

"Acabei de ter uma conversa com o presidente do Brasil, senhor Lula. Como você sabe, por motivos médicos ele teve que ficar em casa, ele lamenta muito não poder vir pessoalmente, mas pretende trabalhar conosco amanhã, por vídeo", concluiu o líder russo na reunião com Xi. (ANSA).

