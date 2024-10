Como homens podem reduzir as mamas com exercício e definir peitoral

Para alguns homens, o aumento das mamas pode se tornar um incômodo tanto físico quanto emocional. Mas, dependendo da causa desse crescimento, é possível fazer com que a mama volte ao seu tamanho "normal" apenas com a prática de exercícios físicos e uma boa alimentação.

Quando o aumento é anormal, a principal causa são alterações hormonais, provocadas pelo próprio corpo, no caso de meninos na puberdade, ou por fatores externos, como anabolizantes, anti-hipertensivos, antidepressivos, abuso de álcool. Nesses casos, o acompanhamento médico é fundamental para excluir causas mais graves, como tumores, e iniciar o tratamento, que pode incluir medicamentos ou cirurgia.

Entretanto, quando o crescimento da mama tem como causa apenas o ganho de peso, a história é outra e pode ser controlada com dieta e exercícios prolongados de intensidade moderada. São atividades aeróbicas possíveis de serem mantidas por 45 minutos ou uma hora, como corrida, ciclismo e natação.

O que seria uma intensidade moderada varia de pessoa para pessoa. Por isso, o ideal é procurar um professor especializado para fazer um teste de esforço.

Por que exercício moderado e prolongado

Imagem: iStock

Provavelmente, você já ouviu que exercícios intensos, como o HIIT, são tão bons ou até melhores para queimar gordura do que atividades moderadas. Então, por que no caso da gordura das mamas a indicação é treinar em ritmo moderado?

Em qualquer região do corpo, a gordura é oxidada (queimada) sistemicamente, ou seja, não podemos escolher qual área vai emagrecer primeiro ao fazer exercícios e dieta. Mas alguns locais têm seus "truques".

O que faz queimar menos ou mais gordura em cada lugar é a característica morfológica das células do tecido adiposo. A gordura visceral do homem (acumulada na região do abdome), por exemplo, é quebrada mais facilmente mediante a secreção de adrenalina. Logo, é preciso um exercício mais intenso para secretar adrenalina e queimar a gordura da região da barriga.

Já o tecido adiposo da mama tem morfologia diferente e, quando muita adrenalina é secretada, o corpo não consegue mobilizar a gordura desse local. Ela é mais facilmente perdida quando a liberação de adrenalina ocorre aos poucos e de forma constante.

Musculação não ajuda?

Imagem: LightFieldStudios/IStock

Atividades cardiovasculares moderadas são as melhores opções para reduzir o excesso de gordura na região das mamas. Porém, realizar apenas exercícios aeróbicos também provoca a perda de músculos.

O ideal é investir em um trabalho multidisciplinar, com exercícios de musculação e aeróbico, para aliar a perda de gordura com a hipertrofia muscular da região. Supino, crucifixo, flexão de braços e desenvolvimento são alguns dos movimentos clássicos que aumentam os músculos do peitoral. E não pense que executá-los pode fazer com que as mamas continuem grandes. O visual de um peito musculoso é bem diferente do de um "gorduroso".

Investir na musculação é importante pois, como os exercícios de força aumentam a área do peitoral, a gordura será distribuída de forma mais uniforme, reduzindo as mamas masculinas.

*Com informações de reportagem publicada em 29/10/2019