Comissão do Senado aprova convite para Camilo Santana explicar Pé-de-Meia

A CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado aprovou um convite para que o ministro da Educação, Camilo Santana, fale ao colegiado sobre os pagamentos do programa Pé-de-Meia.

O que aconteceu

Ainda não há data para que o ministro compareça. O requerimento para ele falar foi apresentado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Augusta Brito (PT-CE) também protocolou um convite para que o ministro participe de uma audiência na Comissão de Educação e Cultura para tratar do mesmo tema. Ambos foram aprovados em conjunto por votação simbólica, ou seja, sem detalhar como cada senador votou.

Damares apresentou pedido após reportagem do UOL apontar que o governo federal contrariou as regras fiscais para o pagamento de R$ 3 bilhões para estudantes. O Ministério Público do TCU (Tribunal de Contas da União) pediu a suspensão do pagamento.

Comissão é liderada pelo centrão e tem poucos petistas. Entre os 27 senadores, a maioria vem de partidos do centrão. O presidente é Vanderlan Cardoso (PSD-GO), com Angelo Coronel (PSD-BA) como vice. Só três petistas são titulares: Rogério Carvalho (PT-SE), Augusta Brito (PT-CE) e Teresa Leitão (PT-PE).

Oposição criticou repasses e acionou PGR. A deputada Júlia Zanatta (PL-SC) ingressou na Procuradoria-Geral da República mencionando os artigos 85 e 167 da Constituição, que definem como crime de responsabilidade atos do presidente que atentem contra a Constituição e a lei orçamentária. Já o presidente Lula não comentou sobre os questionamentos nos últimos eventos públicos.

Em função desses dados, é necessário e conveniente dar ao sr. ministro da Educação a oportunidade de esclarecer a verdade sobre estas acusações que desabam sobre o governo federal.

Trecho do requerimento de convocação feito por Damares Alves

Como funciona o Pé-de-Meia

Bolsa para estudantes do ensino médio. O programa, lançado pelo Ministério da Educação, é uma das principais vitrines do governo Lula para combater a evasão escolar.

O incentivo mensal é de R$ 200, num total de R$ 1.800 por ano, que podem ser sacados a qualquer momento. Há também o pagamento de R$ 1.000 ao final do ano letivo, valor que só pode ser sacado depois de o estudante se formar no ensino médio. O aluno ainda recebe R$ 200 pela matrícula e mais R$ 200 pelo Enem.

O montante total pode chegar a R$ 9.200 por aluno durante os três anos do ensino médio. O valor considera as dez parcelas de incentivo, os depósitos anuais e o adicional de R$ 200 pela participação no Enem. Para receber, é preciso cumprir os pré-requisitos de frequências nas aulas, matrícula, participação no Enem e aprovação em cada um dos anos.

Foram criadas contas em nome dos estudantes. O depósito será realizado em contas digitais abertas pela Caixa Econômica Federal em nome dos beneficiados. Caso o estudante contemplado seja menor de idade, será necessário que o responsável legal o autorize a movimentar a conta para sacar o dinheiro ou utilizar o aplicativo Caixa Tem. A autorização pode ser feita em uma agência bancária da Caixa ou pelo aplicativo Caixa Tem.

Se o aluno tiver 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada para utilização do valor recebido. O presidente da Caixa, Carlos Vieira, afirma que todas as contas já foram abertas.

Os pré-requisitos são: