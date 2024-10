Chefe da diplomacia americana chega a Israel para estimular negociações de paz em Gaza

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, desembarcou nesta terça-feira (22) em Tel Aviv para uma nova viagem pelo Oriente Médio, com o objetivo de obter um cessar-fogo na Faixa de Gaza e a libertação dos reféns que permanecem em cativeiro.

Na 11ª viagem a Israel desde 7 de outubro de 2023, quando a guerra começou, após um ataque sem precedentes do movimento islamista palestino Hamas, e a apenas duas semanas das eleições presidenciais nos Estados Unidos, Blinken se reunirá com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e várias autoridades do país.

Em sua nova viagem, que prosseguirá até sexta-feira, Blinken "discutirá a importância de acabar com a guerra em Gaza, de garantir a libertação de todos os reféns e de aliviar o sofrimento do povo palestino", afirmou o Departamento de Estado, que não divulgou as escalas do secretário.

Blinken também abordará os delicados acordos do pós-guerra e tentará buscar uma "resolução diplomática" para o Líbano.

A viagem de Blinken aconteceu alguns dias após ele e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, alertarem Israel que os Estados Unidos poderiam reter parte dos bilhões de dólares em ajuda militar caso o país não permita a entrada de mais ajuda humanitária em Gaza, onde, segundo a ONU, mais de 1,8 milhão de pessoas enfrentam um cenário de "fome extrema".

