CEO do JPMorgan consideraria cargo na administração de Kamala, afirma NYT

(Reuters) - Jamie Dimon, presidente-executivo do JPMorgan Chase, consideraria a possibilidade de assumir um cargo no governo, talvez o de secretário do Tesouro, se a vice-presidente democrata Kamala Harris vencer as eleições presidenciais dos Estados Unidos, afirmou o New York Times nesta terça-feira.

Dimon não está divulgando publicamente sua posição por medo de represálias caso Donald Trump, o candidato republicano à Presidência, vença, de acordo com a reportagem.

O presidente-executivo do maior banco dos EUA há muito tempo vem sendo cotado para ocupar cargos importantes na política econômica norte-americana.

Mas em comentários para analistas pós-balanço do JPMorgan neste mês, Dimon disse que a chance de ele ser convidado a assumir um cargo no governo era "quase nula".

"E provavelmente não o farei. Mas sempre me reservo o direito" de reconsiderar, afirmou.

Ele tem se manifestado abertamente sobre questões econômicas e políticas e sempre celebrou o excepcionalismo norte-americano, inclusive em sua carta anual amplamente lida em abril.

"Sempre fui um patriota norte-americano e meu país é mais importante para mim do que minha empresa", disse ele a analistas em uma teleconferência.

