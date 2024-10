Centeno diz ver risco de inflação ficar abaixo da meta do BCE e pede cortes graduais de juros

LISBOA (Reuters) - A inflação na zona do euro tem desacelerado para convergir com a meta de 2% do Banco Central Europeu e o risco agora é de que ela caia abaixo da meta, o que pode sufocar o crescimento, disse o membro do BCE Mário Centeno em um evento em Washington nesta terça-feira.

Ele pediu uma "redução gradual, constante e previsível da taxa de juros" até seu nível neutro, que, segundo ele, seria "talvez 2% ou um pouco menos".

O BCE reduziu os juros pela terceira vez este ano na quinta-feira e os investidores agora veem cortes em cada uma das próximas quatro ou cinco reuniões do banco central, em meio a sinais de que a inflação pode desacelerar mais rapidamente do que se pensava anteriormente, enquanto o crescimento na zona do euro continua fraco.

(Por Sergio Goncalves e Andrei Khalip)